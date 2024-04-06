Ростов
06.04.2024, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 2
Матч завершен
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Сочи
1' Е. Голенков
45+4' Роналдо
6' К. Кравцов
35' С. Гуарирапа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
28
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
88
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Кирилл Кравцов
ОП
21
Игнасио Сааведра
ОП
6
Артур Юсупов
ЦП
77
Александар Юкич
АП
7
Мартин Крамарич
ЛВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Ростов
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
1
Никита Медведев
ВР
44
Илья Кирш
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
5
Денис Терентьев
ПЗ
51
Алексей Колтаков
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
58
Даниил Шанталий
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
62
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
1
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
19
Алексей Сутормин
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Викторьен Ангбан
ЦП
24
Мигел
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
10
Серхио Кордова
ЦФ
4-1-3-2
30
Песьяков
28
Чернов
55
Осипенко
3
Сако
40
Вахания
15
Глебов
19
Байрамян
88
Щетинин
9
Мохеби
69
Голенков
7
Роналдо
4-2-1-2-1
12
Заболотный
27
Заика
3
Дркушич
33
Алвес
25
Аттиат-Алла
14
Кравцов
21
Сааведра
6
Юсупов
77
Юкич
7
Крамарич
23
Гуарирапа
28
Чернов
34
Эль-Аскалани
34
Эль-Аскалани
28
Чернов
40
Вахания
87
Лангович
87
Лангович
40
Вахания
19
Байрамян
51
Колтаков
51
Колтаков
19
Байрамян
7
Роналдо
62
Комаров
62
Комаров
7
Роналдо
69
Голенков
27
Комличенко
27
Комличенко
69
Голенков
25
Аттиат-Алла
17
Макарчук
17
Макарчук
25
Аттиат-Алла
6
Юсупов
4
Литвинов
4
Литвинов
6
Юсупов
7
Крамарич
19
Сутормин
19
Сутормин
7
Крамарич
27
Заика
34
Маргасов
34
Маргасов
27
Заика
21
Сааведра
10
Кордова
10
Кордова
21
Сааведра
Остались в запасе
Ростов
Сочи
1
Никита Медведев
ВР
44
Илья Кирш
ЦЗ
5
Денис Терентьев
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
58
Даниил Шанталий
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
35
Александр Дегтев
ВР
1
Максим Рудаков
ВР
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Викторьен Ангбан
ЦП
24
Мигел
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
1
Никита Медведев
ВР
44
Илья Кирш
ЦЗ
5
Денис Терентьев
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
58
Даниил Шанталий
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Остались в запасе
35
Александр Дегтев
ВР
1
Максим Рудаков
ВР
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Викторьен Ангбан
ЦП
24
Мигел
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Ростов - Сочи
2
4
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Сочи», 23-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Сочи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Pari».