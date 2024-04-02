Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Ростова», 1/4 финала Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 апреля 2024, в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Ростов»