Химки
02.04.2024, вторник, 20:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
0 : 0
Счет по пенальти – 6 : 7
Матч завершен
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Ростов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
13
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Олег Исаенко
ЛЗ
23
Захар Волков
ЦЗ
67
Сергей Варатынов
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Александр Руденко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Ростов
1
Никита Медведев
ВР
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
5
Денис Терентьев
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
51
Алексей Колтаков
ОП
58
Даниил Шанталий
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
62
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
66
Лео Андраде
ЦЗ
27
Юрий Журавлев
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
22
Лев Скворцов
ПЗ
10
Самину Абдуллахи
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
31
Тимур Касимов
ЛВ
11
Аршак Корян
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
28
Евгений Чернов
ЛЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
44
Илья Кирш
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
97
Илья Зубенко
ОП
88
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
3-2-1-2-1
96
Обухов
13
Терехов
23
Волков
67
Варатынов
4
Исаенко
2
Голубович
80
Хосонов
17
Берковский
32
Кулишев
9
Руденко
4-2-3-1
1
Медведев
5
Терентьев
87
Лангович
4
Мелехин
34
Эль-Аскалани
15
Глебов
51
Колтаков
62
Комаров
58
Шанталий
73
Азнауров
27
Комличенко
80
Хосонов
27
Журавлев
27
Журавлев
80
Хосонов
32
Кулишев
77
Юзепчук
77
Юзепчук
32
Кулишев
9
Руденко
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
9
Руденко
17
Берковский
31
Касимов
31
Касимов
17
Берковский
5
Степанов
11
Корян
11
Корян
5
Степанов
73
Азнауров
3
Сако
3
Сако
73
Азнауров
4
Мелехин
55
Осипенко
55
Осипенко
4
Мелехин
5
Терентьев
7
Роналдо
7
Роналдо
5
Терентьев
58
Шанталий
9
Мохеби
9
Мохеби
58
Шанталий
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
Остались в запасе
Химки
Ростов
1
Антон Митрюшкин
ВР
66
Лео Андраде
ЦЗ
22
Лев Скворцов
ПЗ
10
Самину Абдуллахи
ОП
97
Бутта Магомедов
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
30
Сергей Песьяков
ВР
28
Евгений Чернов
ЛЗ
44
Илья Кирш
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
97
Илья Зубенко
ОП
88
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
66
Лео Андраде
ЦЗ
22
Лев Скворцов
ПЗ
10
Самину Абдуллахи
ОП
97
Бутта Магомедов
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
28
Евгений Чернов
ЛЗ
44
Илья Кирш
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
97
Илья Зубенко
ОП
88
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Химки - Ростов
3
2
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
15
11
Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Ростова», 1/4 финала Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 апреля 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».