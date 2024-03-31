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    • «Факел» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

    «Факел» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

    Факел
    31.03.2024, воскресенье, 14:00
    Россия. Премьер-лига, 22 тур
    0 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Оренбург
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Факел
    31
    Александр Беленов
    ВР
    47
    Сергей Божин
    ЦЗ
    72
    Райан Сенхаджи
    ЦЗ
    2
    Василий Черов
    ПЗ
    28
    Руслан Магаль
    ПЗ
    88
    Владислав Мастерной
    ПЗ
    23
    Вячеслав Якимов
    ОП
    33
    Ираклий Квеквескири
    (К) ОП
    10
    Ильнур Альшин
    ПВ
    9
    Максим Максимов
    ЦФ
    20
    Евгений Марков
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Ташуев
    Оренбург
    99
    Николай Сысуев
    ВР
    5
    Лео Гогличидзе
    ЛЗ
    22
    Матиас Перес
    ЦЗ
    4
    Данила Хотулев
    ЦЗ
    6
    Арсен Адамов
    ПЗ
    23
    Лукас Вера
    ЦП
    21
    Габриэль Флорентин
    АП
    14
    Ярослав Михайлов
    АП
    9
    Брайан Мансилья
    ЛВ
    16
    Хорди Томпсон
    ЛВ
    10
    Дмитрий Воробьев
    (К) ЦФ
    Главный тренер
    Давид Деограсия
    Факел
    35
    Вячеслав Доровских
    ВР
    1
    Виталий Гудиев
    ВР
    13
    Игорь Калинин
    ЛЗ
    22
    Игорь Юрганов
    ЦЗ
    92
    Сергей Брызгалов
    ЦЗ
    5
    Табо Селе
    ОП
    7
    Роман Акбашев
    ЦП
    11
    Никита Моцпан
    АП
    64
    Андрей Ивлев
    АП
    77
    Лука Багателия
    ПВ
    8
    Абдулла Багамаев
    ПВ
    Оренбург
    90
    Алексей Кеняйкин
    ВР
    81
    Максим Сидоров
    ЛЗ
    2
    Владимир Полуяхтов
    ЛЗ
    15
    Ренато Гойкович
    ЦЗ
    87
    Данила Прохин
    ЦЗ
    12
    Андрей Малых
    ПЗ
    66
    Мохаммад Горбани
    ОП
    8
    Иван Башич
    АП
    80
    Химми Марин
    ЛВ
    13
    Владимир Обухов
    ЦФ
    47
    Тимофей Мартынов
    ЦФ
    19
    Джастин Куэро
    ЦФ
    3-4-1-2
    31
    Беленов
    2
    Черов
    47
    Божин
    72
    Сенхаджи
    28
    Магаль
    23
    Якимов
    33
    Квеквескири
    88
    Мастерной
    10
    Альшин
    20
    Марков
    9
    Максимов
    4-1-3-2
    99
    Сысуев
    6
    Адамов
    22
    Перес
    4
    Хотулев
    5
    Гогличидзе
    23
    Вера
    9
    Мансилья
    14
    Михайлов
    16
    Томпсон
    10
    Воробьев
    21
    Флорентин
    9
    Максимов
    7
    Акбашев
    7
    Акбашев
    9
    Максимов
    28
    Магаль
    11
    Моцпан
    11
    Моцпан
    28
    Магаль
    10
    Альшин
    8
    Багамаев
    8
    Багамаев
    10
    Альшин
    23
    Вера
    66
    Горбани
    66
    Горбани
    23
    Вера
    14
    Михайлов
    8
    Башич
    8
    Башич
    14
    Михайлов
    9
    Мансилья
    80
    Марин
    80
    Марин
    9
    Мансилья
    16
    Томпсон
    13
    Обухов
    13
    Обухов
    16
    Томпсон
    Остались в запасе
    Факел
    Оренбург
    35
    Вячеслав Доровских
    ВР
    1
    Виталий Гудиев
    ВР
    13
    Игорь Калинин
    ЛЗ
    22
    Игорь Юрганов
    ЦЗ
    92
    Сергей Брызгалов
    ЦЗ
    5
    Табо Селе
    ОП
    64
    Андрей Ивлев
    АП
    77
    Лука Багателия
    ПВ
    Главный тренер
    Сергей Ташуев
    90
    Алексей Кеняйкин
    ВР
    81
    Максим Сидоров
    ЛЗ
    2
    Владимир Полуяхтов
    ЛЗ
    15
    Ренато Гойкович
    ЦЗ
    87
    Данила Прохин
    ЦЗ
    12
    Андрей Малых
    ПЗ
    47
    Тимофей Мартынов
    ЦФ
    19
    Джастин Куэро
    ЦФ
    Главный тренер
    Давид Деограсия
    Остались в запасе
    35
    Вячеслав Доровских
    ВР
    1
    Виталий Гудиев
    ВР
    13
    Игорь Калинин
    ЛЗ
    22
    Игорь Юрганов
    ЦЗ
    92
    Сергей Брызгалов
    ЦЗ
    5
    Табо Селе
    ОП
    64
    Андрей Ивлев
    АП
    77
    Лука Багателия
    ПВ
    Остались в запасе
    90
    Алексей Кеняйкин
    ВР
    81
    Максим Сидоров
    ЛЗ
    2
    Владимир Полуяхтов
    ЛЗ
    15
    Ренато Гойкович
    ЦЗ
    87
    Данила Прохин
    ЦЗ
    12
    Андрей Малых
    ПЗ
    47
    Тимофей Мартынов
    ЦФ
    19
    Джастин Куэро
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Ташуев
    Главный тренер
    Давид Деограсия
    Статистика матча Факел - Оренбург
    2
    1
    Всего ударов по воротам
    14
    10
    Удары в створ
    1
    2
    Владение мячом %
    43
    57
    Желтые карточки
    2
    1
    Угловые удары
    6
    7
    Нарушения
    19
    16
    Офсайды
    3
    1
    Количество передач
    240
    338
    Сейвы
    2
    1
    Точность передач %
    63
    74
    Удары мимо ворот
    8
    5
    Блокированные удары
    5
    3
    Удары из пределов штрафной
    7
    2
    Удары из-за пределов штрафной
    7
    8
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Оренбурга», 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 14:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Оренбург»

    «Факел» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    31.03.2024 10:04
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