Волгарь
13.03.2024, среда, 15:30
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
- : -
Не начался
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П1
4.5
Х
3.5
П2
1.83
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Ахмат
Статистика матча Волгарь - Ахмат
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Волгарь» против «Ахмат», 1/4 финала Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта 2024, в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волгарь» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».