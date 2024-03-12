Химки
12.03.2024, вторник, 18:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
- : -
Не начался
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П1
5.1
Х
4.1
П2
1.63
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Краснодар
Статистика матча Химки - Краснодар
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Краснодара», 1/4 финала Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».