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    • «Ростов» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2024

    «Ростов» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2024

    Ростов
    08.03.2024, пятница, 18:30
    Россия. Премьер-лига, 20 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.7
    Х
    3.3
    П2
    2.85
    Реклама, 18+
    Краснодар
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Ростов
    30
    Сергей Песьяков
    ВР
    28
    Евгений Чернов
    ЛЗ
    55
    Максим Осипенко
    ЦЗ
    3
    Умар Асаков
    ЦЗ
    40
    Илья Вахания
    ПЗ
    88
    Кирилл Щетинин
    ЦП
    15
    Данил Глебов
    ЦП
    19
    Хорен Байрамян
    ЦП
    69
    Егор Голенков
    ЦФ
    7
    Тьягу Роналдо
    ЦФ
    9
    Мохаммад Мохеби
    ЦФ
    Главный тренер
    Валерий Карпин
    Краснодар
    39
    Матвей Сафонов
    ВР
    15
    Лукас Оласа
    ЛЗ
    4
    Хуниор Алонсо
    ЦЗ
    3
    Витор Тормена
    ЦЗ
    98
    Сергей Петров
    ПЗ
    10
    Александр Черников
    ЦП
    6
    Кевин Ленини
    ЦП
    20
    Фуед Кадир
    ЦП
    7
    Виктор Са
    ЦФ
    90
    Мозес Давид Кобнан
    ЦФ
    40
    Олакунле Олусегун
    ЦФ
    Главный тренер
    Владимир Ивич
    Ростов
    Краснодар
    4-3-3
    30
    Песьяков
    28
    Чернов
    55
    Осипенко
    3
    Асаков
    40
    Вахания
    88
    Щетинин
    15
    Глебов
    19
    Байрамян
    9
    Мохеби
    7
    Роналдо
    69
    Голенков
    4-3-3
    39
    Сафонов
    98
    Петров
    4
    Алонсо
    3
    Тормена
    15
    Оласа
    10
    Черников
    6
    Ленини
    20
    Кадир
    40
    Олусегун
    90
    Кобнан
    7
    Са
    Остались в запасе
    Ростов
    Краснодар
    Главный тренер
    Валерий Карпин
    Главный тренер
    Владимир Ивич
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Валерий Карпин
    Главный тренер
    Владимир Ивич
    Статистика матча Ростов - Краснодар
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Краснодара», 20-тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта 2024, в 18:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов»«Краснодар»

    «Ростов» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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