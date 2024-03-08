Ростов
08.03.2024, пятница, 18:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Россия. Премьер-лига, 20 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
2.7
Х
3.3
П2
2.85
Реклама, 18+
Краснодар
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
28
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
3
Умар Асаков
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
88
Кирилл Щетинин
ЦП
15
Данил Глебов
ЦП
19
Хорен Байрамян
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
7
Тьягу Роналдо
ЦФ
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Хуниор Алонсо
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
10
Александр Черников
ЦП
6
Кевин Ленини
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
7
Виктор Са
ЦФ
90
Мозес Давид Кобнан
ЦФ
40
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Ростов
Краснодар
4-3-3
30
Песьяков
28
Чернов
55
Осипенко
3
Асаков
40
Вахания
88
Щетинин
15
Глебов
19
Байрамян
9
Мохеби
7
Роналдо
69
Голенков
4-3-3
39
Сафонов
98
Петров
4
Алонсо
3
Тормена
15
Оласа
10
Черников
6
Ленини
20
Кадир
40
Олусегун
90
Кобнан
7
Са
Остались в запасе
Ростов
Краснодар
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Ростов - Краснодар
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Краснодара», 20-тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта 2024, в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».