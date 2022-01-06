- 6 января 2022
- 22:10 Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
- 23 декабря 2021
- 19:31 «Барселона» интересуется защитником «Сарагосы» Франкесом
- 26 мая 2020
- 00:50 Торбинский: «Мне подняли зарплату в два раза, поэтому не уехал играть в Европу» 5
- 8 февраля 2020
- 14:28 «Барселона» может подписать Луиса Суареса из «Сарагосы» 3
- 30 января 2020
- 00:59 Кубок Испании. «Реал» разгромил «Сарагосу», «Валенсия» без Черышева прошла «Леонесу» в серии пенальти и другие результаты
- 24 января 2020
- 16:35 «Реал» сыграет с «Сарагосой» в 1/8 финала Кубка Испании, «Барселона» – с «Леганесом»
- 22 января 2020
- 00:58 Кубок Испании. «Севилья», «Осасуна» и «Сарагоса» пробились в 1/8 финала турнира
- 29 августа 2019
- 15:26 Иржи Ярошик: «Не знаю, почему в России не расследуют договорные матчи» 18
- 9 августа 2019
- 16:29 Фото Кагава перешел из «Боруссии» Д в «Сарагосу», выступающую в Сегунде 4
- 26 июля 2019
- 18:16 «Реал» купил у «Сарагосы» Соро и оставил его там в аренде на сезон
- 24 октября 2017
- 23:20 Кубок Испании. «Валенсия» переиграла «Сарагосу», «Хетафе» проиграл «Алавесу»
- 1 октября 2017
- 23:07 Видео Роналду отдал 200-й голевой пас в карьере 6
- 8 сентября 2016
- 15:28 Фото Бывший защитник «Ливерпуля» Энрике перешел в «Сарагосу»
- 17 июня 2016
- 01:44 Бывший полузащитник «Локомотива» подписал контракт с «Сарагосой» 3