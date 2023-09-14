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Испания. Сегунда
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Сарагоса
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€ 5 млн
Сарагоса - новости команды
Сарагоса
Испания. Сегунда
Стадион:
Ла Ромареда
Сайт:
http://www.realzaragoza.com/
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Фото
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
Фото
Клуб Сегунды арендовал вингера «Рубина»
1 февраля
Фото
«Сочи» нацелился на форварда сборной Боснии
22 января
Воспитанник «Краснодара» Уткин может сменить «Балтику» на Испанию
11 января
5
Фото
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
2023.09.14 20:20
Фото
«Атлетико» отдал в аренду Моуриньо
2023.08.12 16:13
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
2022.01.06 22:10
«Барселона» интересуется защитником «Сарагосы» Франкесом
2021.12.23 19:31
Торбинский: «Мне подняли зарплату в два раза, поэтому не уехал играть в Европу»
2020.05.26 00:50
5
«Барселона» может подписать Луиса Суареса из «Сарагосы»
2020.02.08 14:28
3
Кубок Испании. «Реал» разгромил «Сарагосу», «Валенсия» без Черышева прошла «Леонесу» в серии пенальти и другие результаты
2020.01.30 00:59
«Реал» сыграет с «Сарагосой» в 1/8 финала Кубка Испании, «Барселона» – с «Леганесом»
2020.01.24 16:35
Кубок Испании. «Севилья», «Осасуна» и «Сарагоса» пробились в 1/8 финала турнира
2020.01.22 00:58
Иржи Ярошик: «Не знаю, почему в России не расследуют договорные матчи»
2019.08.29 15:26
18
Фото
Кагава перешел из «Боруссии» Д в «Сарагосу», выступающую в Сегунде
2019.08.09 16:29
4
«Реал» купил у «Сарагосы» Соро и оставил его там в аренде на сезон
2019.07.26 18:16
Кубок Испании. «Валенсия» переиграла «Сарагосу», «Хетафе» проиграл «Алавесу»
2017.10.24 23:20
Фото
Бывший защитник «Ливерпуля» Энрике перешел в «Сарагосу»
2016.09.08 15:28
Бывший полузащитник «Локомотива» подписал контракт с «Сарагосой»
2016.06.17 01:44
3
Главные новости
Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
19:43
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ЦСКА объявил об успешной операции защитника команды
19:16
Орлов назвал судейство причиной нервного состояния Семака
18:51
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Назначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
18:42
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Пономарев сказал, почему у «Зенита» нет оснований для критики судейства
18:30
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Определена самая мерзкая команда РПЛ
18:03
21
Карпин оценил уровень Ирана, Нигерии и Намибии: «Здесь достаточно посмотреть на рейтинг ФИФА»
17:58
1
Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России
17:40
2
Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
17:14
3
Глушаков отреагировал на новый скандал с участием Кордобы
16:53
10
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