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Испания. Сегунда
Команды
Сарагоса
Результаты
€ 5 млн
Сарагоса - результаты матчей
Сарагоса
Испания. Сегунда
Стадион:
Ла Ромареда
Сайт:
http://www.realzaragoza.com/
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Испания. Сегунда. 2025/2026
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Испания. Сегунда. 2017/2018
Испания. Сегунда. 2016/2017
Испания. Сегунда. 2015/2016
Испания. Сегунда. 2014/2015
Испания. Примера. 2012/2013
Испания. Примера. 2011/2012
Испания. Примера. 2010/2011
Испания. Примера. 2009/2010
Испания. Примера. 2007/2008
31.05 | 19:30
Сарагоса
0 : 2
Малага
24.05 | 19:30
Лас-Пальмас
1 : 1
Сарагоса
17.05 | 22:15
Сарагоса
1 : 3
Спортинг
09.05 | 19:30
Вальядолид
2 : 0
Сарагоса
01.05 | 22:00
Сарагоса
0 : 1
Гранада
26.04 | 19:30
Уэска
1 : 0
Сарагоса
18.04 | 17:15
Сарагоса
2 : 2
Сеута
11.04 | 22:00
Кордоба
1 : 0
Сарагоса
05.04 | 22:00
Сарагоса
1 : 2
Мирандес
02.04 | 22:30
Леганес
1 : 1
Сарагоса
29.03 | 19:30
Сарагоса
2 : 0
Расинг
21.03 | 23:00
Депортиво
2 : 1
Сарагоса
14.03 | 20:30
Сарагоса
2 : 0
Альмерия
06.03 | 22:30
Кадис
0 : 1
Сарагоса
28.02 | 18:15
Сарагоса
0 : 1
Бургос
22.02 | 18:15
ФК Андорра
2 : 1
Сарагоса
14.02 | 20:30
Леонеса
0 : 0
Сарагоса
07.02 | 20:30
Сарагоса
1 : 1
Эйбар
31.01 | 18:15
Альбасете
2 : 0
Сарагоса
25.01 | 20:30
Сарагоса
0 : 0
Кастельон
17.01 | 20:30
Сарагоса
1 : 1
Реал Сосьедад Б
10.01 | 23:00
Расинг
2 : 3
Сарагоса
04.01 | 20:30
Сарагоса
1 : 2
Лас-Пальмас
21.12 | 20:30
Бургос
1 : 1
Сарагоса
13.12 | 23:00
Сарагоса
1 : 2
Кадис
08.12 | 22:30
Малага
1 : 1
Сарагоса
30.11 | 16:00
Сарагоса
3 : 2
Леганес
22.11 | 20:30
Эйбар
1 : 2
Сарагоса
16.11 | 23:00
Сарагоса
1 : 0
Уэска
09.11 | 20:30
Гранада
3 : 1
Сарагоса
02.11 | 23:00
Сарагоса
0 : 2
Депортиво
26.10 | 20:30
Спортинг
1 : 0
Сарагоса
18.10 | 19:30
Сарагоса
0 : 5
Леонеса
11.10 | 19:30
Альмерия
4 : 2
Сарагоса
05.10 | 15:00
Сарагоса
0 : 1
Кордоба
26.09 | 21:30
Мирандес
0 : 1
Сарагоса
21.09 | 15:00
Сеута
1 : 0
Сарагоса
15.09 | 21:30
Сарагоса
0 : 0
Альбасете
06.09 | 19:30
Сарагоса
1 : 1
Вальядолид
30.08 | 22:30
Кастельон
1 : 1
Сарагоса
23.08 | 22:30
Сарагоса
1 : 3
ФК Андорра
17.08 | 18:00
Реал Сосьедад Б
1 : 0
Сарагоса
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