Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
20
11
3
69
28
41
71
34
20
7
7
76
40
36
67
34
17
12
5
72
37
35
63
34
18
5
11
60
45
15
59
34
16
9
9
72
51
21
57
34
15
10
9
65
49
16
55
34
14
9
11
57
53
4
51
34
13
8
13
54
50
4
47
34
12
7
15
45
64
-19
43
34
11
8
15
46
65
-19
41
34
9
13
12
47
49
-2
40
34
10
9
15
40
50
-10
39
34
10
8
16
45
69
-24
38
34
10
7
17
45
59
-14
37
34
8
11
15
43
54
-11
35
34
7
11
16
44
64
-20
32
34
5
15
14
54
82
-28
30
34
7
8
19
44
69
-25
29
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
13
3
1
42
9
33
42
17
12
2
3
44
17
27
38
17
11
3
3
34
18
16
36
17
9
8
0
43
17
26
35
17
10
5
2
36
18
18
35
17
10
4
3
31
23
8
34
17
9
5
3
31
20
11
32
17
10
2
5
30
19
11
32
17
9
4
4
43
27
16
31
17
8
6
3
32
19
13
30
17
8
4
5
29
30
-1
28
17
7
5
5
27
26
1
26
17
6
6
5
25
19
6
24
17
5
7
5
26
20
6
22
17
5
5
7
26
30
-4
20
17
4
6
7
29
41
-12
18
17
4
5
8
19
27
-8
17
17
4
4
9
21
30
-9
16
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
8
5
4
32
23
9
29
17
7
8
2
27
19
8
29
17
8
4
5
29
20
9
28
17
7
5
5
29
24
5
26
17
7
4
6
33
30
3
25
17
7
2
8
26
27
-1
23
17
6
2
9
26
32
-6
20
17
5
4
8
26
33
-7
19
17
4
6
7
21
29
-8
18
17
4
3
10
16
34
-18
15
17
3
4
10
23
39
-16
13
17
3
3
11
18
32
-14
12
17
2
6
9
18
34
-16
12
17
1
9
7
25
41
-16
12
17
3
3
11
18
43
-25
12
17
2
5
10
18
35
-17
11
17
0
7
10
10
31
-21
7
17
1
4
12
15
42
-27
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире