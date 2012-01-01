Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
20
6
4
55
23
32
66
30
17
8
5
50
19
31
59
30
16
8
6
49
27
22
56
30
15
10
5
41
22
19
55
30
14
11
5
43
25
18
53
30
13
7
10
37
35
2
46
30
9
11
10
30
29
1
38
30
8
10
12
32
40
-8
34
30
9
7
14
31
43
-12
34
30
8
9
13
31
48
-17
33
30
9
5
16
32
55
-23
32
30
7
10
13
36
43
-7
31
30
6
13
11
23
32
-9
31
30
7
9
14
32
40
-8
30
30
8
6
16
30
48
-18
30
30
6
6
18
20
43
-23
24
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
11
3
1
28
9
19
36
15
11
1
3
30
11
19
34
15
10
3
2
28
11
17
33
15
9
6
0
21
5
16
33
15
10
3
2
26
11
15
33
15
8
4
3
21
14
7
28
15
7
6
2
19
11
8
27
15
6
6
3
19
16
3
24
15
7
2
6
21
21
0
23
15
5
7
3
23
18
5
22
15
6
4
5
19
25
-6
22
15
5
6
4
15
15
0
21
15
5
5
5
19
19
0
20
15
5
3
7
16
22
-6
18
15
4
5
6
10
17
-7
17
15
3
4
8
12
20
-8
13
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
3
2
27
12
15
33
15
6
7
2
20
8
12
25
15
6
5
4
23
16
7
23
15
6
4
5
20
17
3
22
15
6
3
6
19
23
-4
21
15
5
3
7
16
21
-5
18
15
3
8
4
15
16
-1
17
15
3
3
9
14
26
-12
12
15
2
5
8
11
18
-7
11
15
2
5
8
12
23
-11
11
15
2
4
9
13
21
-8
10
15
1
7
7
8
17
-9
10
15
2
4
9
13
24
-11
10
15
2
3
10
13
25
-12
9
15
2
3
10
11
34
-23
9
15
2
1
12
10
26
-16
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире