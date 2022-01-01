Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
20
6
4
68
29
39
66
30
20
4
6
51
25
26
64
30
19
6
5
66
33
33
63
30
15
5
10
49
34
15
50
30
12
10
8
36
30
6
46
30
11
10
9
42
38
4
43
30
11
9
10
42
35
7
42
30
12
5
13
29
32
-3
41
30
11
7
12
54
43
11
40
30
11
6
13
44
56
-12
39
30
9
8
13
30
51
-21
35
30
8
10
12
28
34
-6
34
30
8
7
15
22
38
-16
31
30
7
7
16
31
48
-17
28
30
6
6
18
20
54
-34
24
30
5
4
21
23
55
-32
19
Команда
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
3
2
39
16
23
33
15
9
2
4
27
17
10
29
15
9
2
4
21
15
6
29
15
8
4
3
28
15
13
28
15
7
6
2
21
9
12
27
15
8
2
5
29
14
15
26
15
7
4
4
27
16
11
25
15
7
4
4
21
22
-1
25
15
7
3
5
22
18
4
24
15
6
5
4
24
19
5
23
15
6
4
5
23
22
1
22
15
7
1
7
16
20
-4
22
15
5
3
7
11
14
-3
18
15
4
6
5
13
17
-4
18
15
4
3
8
14
21
-7
15
15
3
3
9
18
26
-8
12
Команда
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
2
1
40
14
26
38
15
11
2
2
30
10
20
35
15
9
3
3
27
17
10
30
15
5
7
3
14
12
2
22
15
6
3
6
22
17
5
21
15
5
5
5
18
19
-1
20
15
5
4
6
13
12
1
19
15
4
5
6
15
19
-4
17
15
5
2
8
21
34
-13
17
15
4
4
7
13
22
-9
16
15
3
5
7
25
29
-4
14
15
3
4
8
11
24
-13
13
15
2
4
9
9
29
-20
10
15
1
4
10
7
25
-18
7
15
2
0
13
7
37
-30
6
15
1
1
13
9
34
-25
4
❗Сигма: -9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире