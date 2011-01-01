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Виктория Жижков - результаты матчей

Прага
Стадион:
Виктория
Сайт:
http://www.fkvz.cz/index2.asp
Состав Новости Результаты Расписание Таблица
12.05 | 19:30
Виктория Жижков
1 : 1
Градец-Кралове
09.05 | 20:00
Словацко
2 : 1
Виктория Жижков
06.05 | 12:15
Виктория Жижков
2 : 0
Динамо
28.04 | 19:00
Баник
3 : 1
Виктория Жижков
20.04 | 22:15
Слован
4 : 0
Виктория Жижков
15.04 | 19:00
Виктория Жижков
0 : 0
Виктория
09.04 | 22:15
Славия
2 : 0
Виктория Жижков
30.03 | 22:15
Богемианс 1905
1 : 2
Виктория Жижков
25.03 | 19:00
Виктория Жижков
4 : 2
Яблонец
17.03 | 20:30
Теплице
0 : 0
Виктория Жижков
09.03 | 23:15
Виктория Жижков
0 : 2
Спарта
04.03 | 20:00
Сигма
2 : 1
Виктория Жижков
26.02 | 13:15
Виктория Жижков
1 : 2
Млада Болеслав
17.02 | 21:00
Дукла
3 : 0
Виктория Жижков
04.12 | 13:15
Виктория Жижков
1 : 2
Пршибрам
27.11 | 13:15
Виктория Жижков
0 : 1
Словацко
20.11 | 18:00
Динамо
1 : 0
Виктория Жижков
07.11 | 21:30
Виктория Жижков
0 : 3
Баник
30.10 | 13:15
Виктория Жижков
1 : 4
Слован
23.10 | 19:00
Виктория
4 : 1
Виктория Жижков
17.10 | 20:30
Виктория Жижков
1 : 0
Славия
01.10 | 21:30
Виктория Жижков
0 : 1
Богемианс 1905
25.09 | 17:00
Яблонец
3 : 1
Виктория Жижков
18.09 | 12:15
Виктория Жижков
0 : 1
Теплице
12.09 | 22:15
Спарта
4 : 1
Виктория Жижков
28.08 | 19:00
Виктория Жижков
2 : 2
Сигма
21.08 | 19:00
Млада Болеслав
2 : 0
Виктория Жижков
12.08 | 22:15
Виктория Жижков
1 : 0
Дукла
06.08 | 18:00
Пршибрам
2 : 1
Виктория Жижков
31.07 | 19:00
Градец-Кралове
1 : 0
Виктория Жижков
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