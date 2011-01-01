Турниры:
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
|30 тур
|12 мая, суббота
|19:30
|Виктория Жижков
|1:1
|Градец-Кралове
|29 тур
|9 мая, среда
|20:00
|Словацко
|2:1
|Виктория Жижков
|28 тур
|6 мая, воскресенье
|12:15
|Виктория Жижков
|2:0
|Динамо
|27 тур
|28 апреля, суббота
|19:00
|Баник
|3:1
|Виктория Жижков
|26 тур
|20 апреля, пятница
|22:15
|Слован
|4:0
|Виктория Жижков
|25 тур
|15 апреля, воскресенье
|19:00
|Виктория Жижков
|0:0
|Виктория
|24 тур
|9 апреля, понедельник
|22:15
|Славия
|2:0
|Виктория Жижков
|23 тур
|30 марта, пятница
|22:15
|Богемианс 1905
|1:2
|Виктория Жижков
|22 тур
|25 марта, воскресенье
|19:00
|Виктория Жижков
|4:2
|Яблонец
|21 тур
|17 марта, суббота
|20:30
|Теплице
|0:0
|Виктория Жижков
|20 тур
|9 марта, пятница
|23:15
|Виктория Жижков
|0:2
|Спарта
|19 тур
|4 марта, воскресенье
|20:00
|Сигма
|2:1
|Виктория Жижков
|18 тур
|26 февраля, воскресенье
|13:15
|Виктория Жижков
|1:2
|Млада Болеслав
|17 тур
|17 февраля, пятница
|21:00
|Дукла
|3:0
|Виктория Жижков
|16 тур
|4 декабря, воскресенье
|13:15
|Виктория Жижков
|1:2
|Пршибрам
|15 тур
|27 ноября, воскресенье
|13:15
|Виктория Жижков
|0:1
|Словацко
|14 тур
|20 ноября, воскресенье
|18:00
|Динамо
|1:0
|Виктория Жижков
|13 тур
|7 ноября, понедельник
|21:30
|Виктория Жижков
|0:3
|Баник
|12 тур
|30 октября, воскресенье
|13:15
|Виктория Жижков
|1:4
|Слован
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|19:00
|Виктория
|4:1
|Виктория Жижков
|10 тур
|17 октября, понедельник
|20:30
|Виктория Жижков
|1:0
|Славия
|9 тур
|1 октября, суббота
|21:30
|Виктория Жижков
|0:1
|Богемианс 1905
|8 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|3:1
|Виктория Жижков
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|12:15
|Виктория Жижков
|0:1
|Теплице
|6 тур
|12 сентября, понедельник
|22:15
|Спарта
|4:1
|Виктория Жижков
|5 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Виктория Жижков
|2:2
|Сигма
|4 тур
|21 августа, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|2:0
|Виктория Жижков
|3 тур
|12 августа, пятница
|22:15
|Виктория Жижков
|1:0
|Дукла
|2 тур
|6 августа, суббота
|18:00
|Пршибрам
|2:1
|Виктория Жижков
|1 тур
|31 июля, воскресенье
|19:00
|Градец-Кралове
|1:0
|Виктория Жижков