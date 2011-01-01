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    Виктория Жижков - результаты

    Город Прага
    Дивизион Чехия-Друга Лига
    Сайт http://www.fkvz.cz/index2.asp
    Стадион Виктория
    Турниры:
    Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
    30 тур
    		12 мая, суббота 19:30 Виктория Жижков 1:1 Градец-Кралове
    29 тур
    		9 мая, среда 20:00 Словацко 2:1 Виктория Жижков
    28 тур
    		6 мая, воскресенье 12:15 Виктория Жижков 2:0 Динамо
    27 тур
    		28 апреля, суббота 19:00 Баник 3:1 Виктория Жижков
    26 тур
    		20 апреля, пятница 22:15 Слован 4:0 Виктория Жижков
    25 тур
    		15 апреля, воскресенье 19:00 Виктория Жижков 0:0 Виктория
    24 тур
    		9 апреля, понедельник 22:15 Славия 2:0 Виктория Жижков
    23 тур
    		30 марта, пятница 22:15 Богемианс 1905 1:2 Виктория Жижков
    22 тур
    		25 марта, воскресенье 19:00 Виктория Жижков 4:2 Яблонец
    21 тур
    		17 марта, суббота 20:30 Теплице 0:0 Виктория Жижков
    20 тур
    		9 марта, пятница 23:15 Виктория Жижков 0:2 Спарта
    19 тур
    		4 марта, воскресенье 20:00 Сигма 2:1 Виктория Жижков
    18 тур
    		26 февраля, воскресенье 13:15 Виктория Жижков 1:2 Млада Болеслав
    17 тур
    		17 февраля, пятница 21:00 Дукла 3:0 Виктория Жижков
    16 тур
    		4 декабря, воскресенье 13:15 Виктория Жижков 1:2 Пршибрам
    15 тур
    		27 ноября, воскресенье 13:15 Виктория Жижков 0:1 Словацко
    14 тур
    		20 ноября, воскресенье 18:00 Динамо 1:0 Виктория Жижков
    13 тур
    		7 ноября, понедельник 21:30 Виктория Жижков 0:3 Баник
    12 тур
    		30 октября, воскресенье 13:15 Виктория Жижков 1:4 Слован
    11 тур
    		23 октября, воскресенье 19:00 Виктория 4:1 Виктория Жижков
    10 тур
    		17 октября, понедельник 20:30 Виктория Жижков 1:0 Славия
    9 тур
    		1 октября, суббота 21:30 Виктория Жижков 0:1 Богемианс 1905
    8 тур
    		25 сентября, воскресенье 17:00 Яблонец 3:1 Виктория Жижков
    7 тур
    		18 сентября, воскресенье 12:15 Виктория Жижков 0:1 Теплице
    6 тур
    		12 сентября, понедельник 22:15 Спарта 4:1 Виктория Жижков
    5 тур
    		28 августа, воскресенье 19:00 Виктория Жижков 2:2 Сигма
    4 тур
    		21 августа, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 2:0 Виктория Жижков
    3 тур
    		12 августа, пятница 22:15 Виктория Жижков 1:0 Дукла
    2 тур
    		6 августа, суббота 18:00 Пршибрам 2:1 Виктория Жижков
    1 тур
    		31 июля, воскресенье 19:00 Градец-Кралове 1:0 Виктория Жижков
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