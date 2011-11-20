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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Виктория Жижков
Динамо - Виктория Жижков: обзор матча 20 ноября 2011
Динамо
20.11.2011, воскресенье, 18:00
Чехия. Гамбринус лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Виктория Жижков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Динамо - Виктория Жижков
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Виктория Жижков
Чехия. Гамбринус лига, 30 тур
Виктория Жижков
1 : 1
12.05.2012
Градец-Кралове
Чехия. Гамбринус лига, 29 тур
Словацко
2 : 1
09.05.2012
Виктория Жижков
Чехия. Гамбринус лига, 28 тур
Виктория Жижков
2 : 0
06.05.2012
Динамо
Чехия. Гамбринус лига, 27 тур
Баник
3 : 1
28.04.2012
Виктория Жижков
Чехия. Гамбринус лига, 26 тур
Слован
4 : 0
20.04.2012
Виктория Жижков
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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Динамо
Виктория Жижков
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