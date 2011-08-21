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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Виктория Жижков
Млада Болеслав - Виктория Жижков: обзор матча 21 августа 2011
Млада Болеслав
21.08.2011, воскресенье, 19:00
Чехия. Гамбринус лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Виктория Жижков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Млада Болеслав - Виктория Жижков
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
- : -
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 0
14.10.2026
Млада Болеслав
Виктория Жижков
Чехия. Гамбринус лига, 30 тур
Виктория Жижков
1 : 1
12.05.2012
Градец-Кралове
Чехия. Гамбринус лига, 29 тур
Словацко
2 : 1
09.05.2012
Виктория Жижков
Чехия. Гамбринус лига, 28 тур
Виктория Жижков
2 : 0
06.05.2012
Динамо
Чехия. Гамбринус лига, 27 тур
Баник
3 : 1
28.04.2012
Виктория Жижков
Чехия. Гамбринус лига, 26 тур
Слован
4 : 0
20.04.2012
Виктория Жижков
Информация о матче
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Млада Болеслав
Виктория Жижков
Бывший форвард ЦСКА стал лучшим игроком и бомбардиром чешской ФНЛ
2025.05.26 13:40
1
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
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8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
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«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
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2021.09.01 12:53
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Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
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Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
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Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
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1
Бывший форвард ЦСКА стал лучшим игроком и бомбардиром чешской ФНЛ
2025.05.26 13:40
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