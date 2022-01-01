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Универсидад Сесар Вальехо

Трухильо
Перу. Лига 1
Стадион:
Эстадио Манише
Тренер:
Роберто Москера
Результаты Расписание Таблица
02.11 | 23:15
Атлетико Грау
3 : 1
Универсидад Сесар Вальехо
27.10 | 05:30
Универсидад Сесар Вальехо
0 : 2
Карлос Маннуччи
22.10 | 23:15
Депортиво Лос Чанкас
2 : 1
Универсидад Сесар Вальехо
19.10 | 01:30
Универсидад Сесар Вальехо
2 : 2
Сьенсиано
29.09 | 19:00
Спортинг Кристал
4 : 1
Универсидад Сесар Вальехо
23.09 | 04:00
Универсидад Сесар Вальехо
0 : 0
АДТ
18.09 | 23:30
Комерсиантес Унидос
2 : 0
Универсидад Сесар Вальехо
14.09 | 02:00
Универсидад Сесар Вальехо
1 : 0
Унион Комерсио
25.08 | 04:30
Университарио
1 : 0
Универсидад Сесар Вальехо
19.08 | 23:30
Универсидад Сесар Вальехо
0 : 0
Альянса Атлетико
16.08 | 23:15
Универсидад Сесар Вальехо
2 : 2
Спорт Бойз
12.08 | 02:00
Куско
2 : 1
Универсидад Сесар Вальехо
04.08 | 04:30
Универсидад Сесар Вальехо
0 : 2
Депортиво Гарсиласо
30.07 | 23:00
Спорт Уанкайо
1 : 0
Универсидад Сесар Вальехо
26.07 | 03:00
Универсидад Сесар Вальехо
2 : 0
УТ де Кахамарка
20.07 | 23:15
Мельгар
5 : 2
Универсидад Сесар Вальехо
13.07 | 23:30
Универсидад Сесар Вальехо
2 : 3
Альянса
25.05 | 04:30
Универсидад Сесар Вальехо
2 : 1
Атлетико Грау
20.05 | 02:00
Карлос Маннуччи
0 : 0
Универсидад Сесар Вальехо
12.05 | 05:00
Универсидад Сесар Вальехо
1 : 1
Депортиво Лос Чанкас
04.05 | 02:00
Сьенсиано
1 : 1
Универсидад Сесар Вальехо
30.04 | 04:00
Универсидад Сесар Вальехо
2 : 1
Спортинг Кристал
20.04 | 23:30
АДТ
1 : 0
Универсидад Сесар Вальехо
14.04 | 21:00
Универсидад Сесар Вальехо
3 : 1
Комерсиантес Унидос
06.04 | 23:30
Унион Комерсио
2 : 2
Универсидад Сесар Вальехо
31.03 | 04:00
Универсидад Сесар Вальехо
0 : 0
Университарио
14.03 | 21:30
Альянса Атлетико
1 : 1
Универсидад Сесар Вальехо
10.03 | 23:00
Спорт Бойз
2 : 0
Универсидад Сесар Вальехо
03.03 | 03:00
Универсидад Сесар Вальехо
2 : 2
Куско
26.02 | 03:00
Депортиво Гарсиласо
2 : 0
Универсидад Сесар Вальехо
19.02 | 03:30
Универсидад Сесар Вальехо
1 : 1
Спорт Уанкайо
09.02 | 23:00
УТ де Кахамарка
4 : 0
Универсидад Сесар Вальехо
03.02 | 04:00
Универсидад Сесар Вальехо
3 : 2
Мельгар
29.01 | 04:00
Альянса
2 : 1
Универсидад Сесар Вальехо
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