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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Универсидад Сесар Вальехо - Депортиво Гарсиласо
Универсидад Сесар Вальехо - Депортиво Гарсиласо: обзор матча 04 августа 2024
Универсидад Сесар Вальехо
04.08.2024, воскресенье, 04:30
Перу. Лига 1, 5 тур
0 : 2
Завершен
Депортиво Гарсиласо
52'
А. Угарриса
73'
P. Erustes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Универсидад Сесар Вальехо - Депортиво Гарсиласо
88'
Замена
️️️️
G. Gentile
87'
Желтая карточка
M. Cornejo
Замена
E. Benítez
️️️️
A. Rodríguez
86'
81'
Замена
️️️️
А. Угарриса
81'
Замена
A. Salazar
️️️️
E. Canales
Желтая карточка
A. Rodríguez
78'
75'
Желтая карточка
P. Erustes
Замена
F. Flores
️️️️
P. Da Silva
75'
Замена
O. Noronha
️️️️
F. Ysique
75'
73'
ГОЛ! 0:2!
P. Erustes
Пас отдал
M. Cornejo
Замена
К. Кабельо
️️️️
G. Barreto
68'
68'
Замена
E. Perleche
️️️️
A. Gordillo
52'
ГОЛ! 0:1!
А. Угарриса
Пас отдал
M. Cornejo
46'
Замена
M. Cornejo
️️️️
D. Ramírez
37'
Желтая карточка
E. Gonzales
Желтая карточка
P. Da Silva
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Универсидад Сесар Вальехо
21
Хосе Карвальо
ВР
20
Johan Madrid
ЦЗ
6
Geisson Perea
ЦЗ
15
Jose Bolivar
ЦЗ
88
Gerson Barreto
ЦП
22
Frank Ysique
ЦП
93
Arley Rodríguez
ЦП
20
Jairo Vélez
(К)
ЦП
7
Pierre Da Silva
ЦП
5
Carlos Ascues
ЦФ
17
Yorleys Mena
ЦФ
Главный тренер
Роберто Москера
Депортиво Гарсиласо
25
Miguel Vargas
ВР
55
Erick Canales
ЦЗ
13
Juan Diego Lojas
(К)
ЦЗ
30
Luis Caicedo
ЦЗ
24
Anthony Gordillo
ЦЗ
20
Diego Ramírez
ЦП
28
Erick Gonzales
ЦП
14
Carlos Diez
ЦП
90
Адриан Угарриса
ЦФ
32
Pablo Erustes
ЦФ
25
Gaspar Gentile
ЦФ
Главный тренер
Херардо Амели
Универсидад Сесар Вальехо
1
Carlos Grados
ВР
38
Dennis Perez
ЦЗ
22
Карлос Кабельо
ЦЗ
3
Manuel Ganoza
ЦЗ
29
Nilson Loyola
ЦЗ
8
Franchesco Flores
ЦП
33
Edgar Benítez
ЦП
7
Оскар Баррето
ПВ
17
Osnar Noronha
ЦФ
Депортиво Гарсиласо
1
Diego Penny
ВР
21
Erick Perleche
ЦЗ
2
Aldair Salazar
ЦЗ
19
Miguel Cornejo
ЦЗ
50
Luis Chicaiza
ЦП
8
Fark Ventura
ЦП
3-5-2
21
Карвальо
20
6
15
22
93
20
7
88
17
5
4-3-3
25
13
30
24
55
20
28
14
25
32
90
Угарриса
88
22
Кабельо
22
Кабельо
88
7
8
8
7
93
33
33
93
22
17
17
22
24
21
21
24
55
2
2
55
20
19
19
20
Остались в запасе
Универсидад Сесар Вальехо
Депортиво Гарсиласо
1
Carlos Grados
ВР
38
Dennis Perez
ЦЗ
3
Manuel Ganoza
ЦЗ
29
Nilson Loyola
ЦЗ
7
Оскар Баррето
ПВ
Главный тренер
Роберто Москера
1
Diego Penny
ВР
50
Luis Chicaiza
ЦП
8
Fark Ventura
ЦП
Главный тренер
Херардо Амели
Остались в запасе
1
Carlos Grados
ВР
38
Dennis Perez
ЦЗ
3
Manuel Ganoza
ЦЗ
29
Nilson Loyola
ЦЗ
7
Оскар Баррето
ПВ
Остались в запасе
1
Diego Penny
ВР
50
Luis Chicaiza
ЦП
8
Fark Ventura
ЦП
Главный тренер
Роберто Москера
Главный тренер
Херардо Амели
Статистика матча Универсидад Сесар Вальехо - Депортиво Гарсиласо
2
3
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
13
17
Офсайды
1
1
Количество передач
450
237
Сейвы
4
6
Точность передач %
76
54
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Матчи команд
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 17 тур
Атлетико Грау
3 : 1
02.11.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 16 тур
Универсидад Сесар Вальехо
0 : 2
27.10.2024
Карлос Маннуччи
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 1
22.10.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 14 тур
Универсидад Сесар Вальехо
2 : 2
19.10.2024
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 13 тур
Спортинг Кристал
4 : 1
29.09.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 17 тур
Хуан Пабло II
2 : 2
15.11.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 16 тур
Депортиво Гарсиласо
0 : 0
09.11.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 15 тур
УТ де Кахамарка
2 : 3
02.11.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 14 тур
Альянса Атлетико
3 : 2
28.10.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
26.10.2026
Депортиво Лос Чанкас
Информация о матче
Главный судья:
Diego Haro, Peru
Стадион:
Estadio Mansiche, Trujillo
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