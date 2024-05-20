Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Перу. Лига 1
Карлос Маннуччи - Универсидад Сесар Вальехо
Карлос Маннуччи - Универсидад Сесар Вальехо: обзор матча 20 мая 2024
Карлос Маннуччи
20.05.2024, понедельник, 02:00
Перу. Лига 1, 16 тур
0 : 0
Завершен
Универсидад Сесар Вальехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлос Маннуччи - Универсидад Сесар Вальехо
89'
Желтая карточка
J. Ballón
86'
Желтая карточка
O. Noronha
Замена
A. Succar
️️️️
N. Albarracín
84'
Желтая карточка
G. Viera
72'
Замена
J. Cortés
️️️️
Д. Видалес
71'
Замена
M. Succar
️️️️
П. Лиза
71'
Замена
Á. Benítez
️️️️
P. Hurtado
59'
46'
Замена
O. Noronha
️️️️
A. Ramirez
46'
Замена
J. Ballón
️️️️
G. Barreto
39'
Желтая карточка
F. Ysique
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлос Маннуччи
88
Emile Franco
ВР
15
Alexis Cossio
ЦЗ
14
Matías Cortave
ЦЗ
13
Mathias Llontop
ЦЗ
10
Nicolás Albarracín
ЦП
33
Paolo Hurtado
ЦП
11
Джонни Видалес
ЦП
21
Gustavo Viera
(К)
ЦП
30
Перси Лиза
ЦФ
Главный тренер
Франко Наварро
Универсидад Сесар Вальехо
1
Carlos Grados
ВР
20
Johan Madrid
ЦЗ
6
Geisson Perea
ЦЗ
5
Alec Deneumostier
ЦЗ
77
Alejandro Ramirez
ЦП
7
Pierre Da Silva
ЦП
88
Gerson Barreto
ЦП
22
Frank Ysique
ЦП
20
Jairo Vélez
(К)
ЦП
17
Yorleys Mena
ЦФ
Главный тренер
Роберто Москера
Карлос Маннуччи
12
Manuel Heredia
ВР
31
Jose Eduardo Caballero
ЦЗ
17
Emilio Saba
ЦЗ
16
Ángel Benítez
ЦП
17
Christian Velarde
ЦП
11
José Cortés
ЦП
7
Alexander Succar
ЦФ
19
Matías Succar
ЦФ
Универсидад Сесар Вальехо
21
Хосе Карвальо
ВР
29
Nilson Loyola
ЦЗ
17
Stefano Olaya
ЦП
33
Edgar Benítez
ЦП
88
Josepmir Ballón
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
7
Оскар Баррето
ПВ
17
Osnar Noronha
ЦФ
5
Carlos Ascues
ЦФ
3-4-1
88
15
14
13
10
11
Видалес
21
33
30
Лиза
3-5-1
1
20
6
5
77
88
22
20
7
17
33
16
16
33
11
Видалес
11
11
11
Видалес
10
7
7
10
30
Лиза
19
19
30
Лиза
88
88
88
88
77
17
17
77
Остались в запасе
Карлос Маннуччи
Универсидад Сесар Вальехо
12
Manuel Heredia
ВР
31
Jose Eduardo Caballero
ЦЗ
17
Emilio Saba
ЦЗ
17
Christian Velarde
ЦП
Главный тренер
Франко Наварро
21
Хосе Карвальо
ВР
29
Nilson Loyola
ЦЗ
17
Stefano Olaya
ЦП
33
Edgar Benítez
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
7
Оскар Баррето
ПВ
5
Carlos Ascues
ЦФ
Главный тренер
Роберто Москера
Остались в запасе
12
Manuel Heredia
ВР
31
Jose Eduardo Caballero
ЦЗ
17
Emilio Saba
ЦЗ
17
Christian Velarde
ЦП
Остались в запасе
21
Хосе Карвальо
ВР
29
Nilson Loyola
ЦЗ
17
Stefano Olaya
ЦП
33
Edgar Benítez
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
7
Оскар Баррето
ПВ
5
Carlos Ascues
ЦФ
Главный тренер
Франко Наварро
Главный тренер
Роберто Москера
Статистика матча Карлос Маннуччи - Универсидад Сесар Вальехо
1
3
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
6
Нарушения
12
8
Офсайды
2
3
Количество передач
224
202
Сейвы
5
3
Точность передач %
68
204
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
0
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Карлос Маннуччи
Перу. Лига 1, 17 тур
Карлос Маннуччи
2 : 2
02.11.2024
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 16 тур
Универсидад Сесар Вальехо
0 : 2
27.10.2024
Карлос Маннуччи
Перу. Лига 1, 15 тур
Карлос Маннуччи
4 : 1
24.10.2024
Куско
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Гарсиласо
1 : 0
19.10.2024
Карлос Маннуччи
Перу. Лига 1, 13 тур
Карлос Маннуччи
1 : 2
29.09.2024
Спорт Уанкайо
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 17 тур
Атлетико Грау
3 : 1
02.11.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 16 тур
Универсидад Сесар Вальехо
0 : 2
27.10.2024
Карлос Маннуччи
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 1
22.10.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 14 тур
Универсидад Сесар Вальехо
2 : 2
19.10.2024
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 13 тур
Спортинг Кристал
4 : 1
29.09.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Информация о матче
Главный судья:
Michael Espinoza, Peru
Стадион:
Estadio Mansiche, Trujillo
Новости команд
Все
Карлос Маннуччи
Универсидад Сесар Вальехо
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+