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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Мельгар - Универсидад Сесар Вальехо
Мельгар - Универсидад Сесар Вальехо: обзор матча 20 июля 2024
Мельгар
20.07.2024, суббота, 23:15
Перу. Лига 1, 2 тур
5 : 2
Завершен
Универсидад Сесар Вальехо
3'
B. Cuesta
44'
J. Pierre Archimbaud
68'
B. Cuesta
78'
J. Caceres
85'
J. Caceres
6'
J. Vélez
90+2'
J. Vélez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельгар - Универсидад Сесар Вальехо
90'
+2
ГОЛ! 5:2!
J. Vélez
Пас отдал
P. Da Silva
ГОЛ! 5:1!
J. Caceres
Пас отдал
К. Кабрера
85'
Замена
А. Ариас
️️️️
H. Orzan
81'
ГОЛ! 4:1!
J. Caceres
Пас отдал
B. Cuesta
78'
Замена
W. Tandazo
️️️️
T. MartÃnez
77'
75'
Замена
E. Benítez
️️️️
J. Ballón
ГОЛ! 3:1!
B. Cuesta
Пас отдал
T. MartÃnez
68'
Замена
М. Ласо
️️️️
A. Ramos
66'
Замена
К. Кабрера
️️️️
B. Blando
66'
Замена
J. Caceres
️️️️
J. Pierre Archimbaud
66'
62'
Замена
P. Da Silva
️️️️
К. Кабельо
45'
+1
Желтая карточка
J. Vélez
ГОЛ! 2:1!
J. Pierre Archimbaud
Пас отдал
T. MartÃnez
44'
6'
ГОЛ! 1:1!
J. Vélez
Пас отдал
F. Ysique
ГОЛ! 1:0!
B. Cuesta
Пас отдал
A. Ramos
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельгар
12
Карлос Каседа
ВР
6
Leonel Galeano
ЦЗ
19
Paolo Reyna
ЦЗ
98
Alejandro Ramos
ЦЗ
3
Leonel González
ЦЗ
29
Jean Pierre Archimbaud
ЦП
66
Horacio Orzan
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
9
Bernardo Cuesta
(К)
ЦФ
11
Brian Blando
ЦФ
7
Cristian Bordacahar
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
Универсидад Сесар Вальехо
14
Karlo Sánchez
ВР
1
Carlos Grados
ВР
20
Johan Madrid
ЦЗ
22
Карлос Кабельо
ЦЗ
88
Josepmir Ballón
ЦП
22
Frank Ysique
ЦП
20
Jairo Vélez
(К)
ЦП
5
Carlos Ascues
ЦФ
17
Yorleys Mena
ЦФ
Главный тренер
Роберто Москера
Мельгар
1
Ricardo Farro
ВР
33
Матиас Ласо
ЦЗ
14
Sebastian Cavero
ЦЗ
4
Diego Rodríguez
ЦЗ
4
Алексис Ариас
ЦП
10
Kevin Sandoval
ЦП
16
Jefferson Caceres
ЦП
17
Кенжи Кабрера
ЦП
24
Walter Tandazo
ЦП
Универсидад Сесар Вальехо
21
Хосе Карвальо
ВР
29
Nilson Loyola
ЦЗ
6
Geisson Perea
ЦЗ
88
Gerson Barreto
ЦП
33
Edgar Benítez
ЦП
7
Pierre Da Silva
ЦП
8
Franchesco Flores
ЦП
7
Оскар Баррето
ПВ
17
Osnar Noronha
ЦФ
4-3-3
12
Каседа
6
98
3
19
29
66
23
7
11
9
2-3-2
14
20
22
Кабельо
88
22
20
17
5
98
33
Ласо
33
Ласо
98
66
4
Ариас
4
Ариас
66
29
16
16
29
11
17
Кабрера
17
Кабрера
11
23
24
24
23
88
33
33
88
22
Кабельо
7
7
22
Кабельо
Остались в запасе
Мельгар
Универсидад Сесар Вальехо
1
Ricardo Farro
ВР
14
Sebastian Cavero
ЦЗ
4
Diego Rodríguez
ЦЗ
10
Kevin Sandoval
ЦП
Главный тренер
Пабло де Мунер
21
Хосе Карвальо
ВР
29
Nilson Loyola
ЦЗ
6
Geisson Perea
ЦЗ
88
Gerson Barreto
ЦП
8
Franchesco Flores
ЦП
7
Оскар Баррето
ПВ
17
Osnar Noronha
ЦФ
Главный тренер
Роберто Москера
Остались в запасе
1
Ricardo Farro
ВР
14
Sebastian Cavero
ЦЗ
4
Diego Rodríguez
ЦЗ
10
Kevin Sandoval
ЦП
Остались в запасе
21
Хосе Карвальо
ВР
29
Nilson Loyola
ЦЗ
6
Geisson Perea
ЦЗ
88
Gerson Barreto
ЦП
8
Franchesco Flores
ЦП
7
Оскар Баррето
ПВ
17
Osnar Noronha
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
Главный тренер
Роберто Москера
Статистика матча Мельгар - Универсидад Сесар Вальехо
1
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
7
10
Офсайды
3
1
Количество передач
312
264
Сейвы
1
5
Точность передач %
77
69
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Мельгар
Перу. Лига 1, 17 тур
Альянса Атлетико
1 : 1
18.11.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 16 тур
Мельгар
2 : 1
08.11.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Уанкайо
2 : 0
02.11.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 14 тур
Мельгар
1 : 1
30.10.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 13 тур
УТ де Кахамарка
1 : 2
23.10.2026
Мельгар
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 17 тур
Атлетико Грау
3 : 1
02.11.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 16 тур
Универсидад Сесар Вальехо
0 : 2
27.10.2024
Карлос Маннуччи
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 1
22.10.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 14 тур
Универсидад Сесар Вальехо
2 : 2
19.10.2024
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 13 тур
Спортинг Кристал
4 : 1
29.09.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Ureta, Peru
Стадион:
Estadio de la UNSA, Arequipa
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