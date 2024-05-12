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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Универсидад Сесар Вальехо - Депортиво Лос Чанкас
Универсидад Сесар Вальехо - Депортиво Лос Чанкас: обзор матча 12 мая 2024
Универсидад Сесар Вальехо
12.05.2024, воскресенье, 05:00
Перу. Лига 1, 15 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво Лос Чанкас
17'
J. Vélez
34'
C. Lopez (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Универсидад Сесар Вальехо - Депортиво Лос Чанкас
90'
+4
Замена
G. Sanchez
️️️️
J. Manzaneda
Замена
S. Olaya
️️️️
P. Da Silva
87'
Замена
К. Бенавенте
️️️️
F. Ysique
82'
82'
Замена
A. Murialdo
️️️️
A. Ledesma
74'
Замена
O. Takeuchi
️️️️
M. Ruidias
Замена
O. Noronha
️️️️
A. Ramirez
74'
46'
Желтая карточка
E. Mogollón
43'
Желтая карточка
J. Manzaneda
34'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
C. Lopez
Желтая карточка
C. Grados
32'
ГОЛ! 1:0!
J. Vélez
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Универсидад Сесар Вальехо
1
Carlos Grados
ВР
20
Johan Madrid
ЦЗ
5
Alec Deneumostier
ЦЗ
6
Geisson Perea
ЦЗ
20
Jairo Vélez
(К)
ЦП
22
Frank Ysique
ЦП
88
Gerson Barreto
ЦП
77
Alejandro Ramirez
ЦП
7
Pierre Da Silva
ЦП
17
Yorleys Mena
ЦФ
Главный тренер
Роберто Москера
Депортиво Лос Чанкас
30
Daniel Ferreyra
(К)
ВР
24
M. Ruidias
ЦЗ
16
A. Chavez
ЦЗ
4
Ederson Mogollón
ЦЗ
2
Carlos Gamarra
ЦЗ
3
Kevin Becerra
ЦЗ
7
J. Manzaneda
ЦП
10
A. Casquete
ЦП
7
C. Lopez
ЦП
8
Cristian Mejia
ЦП
28
A. Ledesma
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Универсидад Сесар Вальехо
21
Хосе Карвальо
ВР
28
Sais Santibanez
ЦЗ
29
Nilson Loyola
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
17
Stefano Olaya
ЦП
8
Franchesco Flores
ЦП
7
Оскар Баррето
ПВ
17
Osnar Noronha
ЦФ
Депортиво Лос Чанкас
1
Michael Sotillo
ВР
6
José Luján
ЦЗ
8
D. Carabano
ЦП
28
Dustin Rengifo
ЦП
29
Ademar Robles
ЦП
22
A. Murialdo
ЦФ
20
Diego Temoche
ЦФ
18
Oshiro Takeuchi
ЦФ
85
Gonzalo Sanchez
ЦФ
3-5-1
1
20
5
6
22
88
77
7
20
17
3-2-4-1
30
4
2
3
24
16
10
7
8
7
28
22
14
Бенавенте
14
Бенавенте
22
7
17
17
7
77
17
17
77
28
22
22
28
24
18
18
24
7
85
85
7
Остались в запасе
Универсидад Сесар Вальехо
Депортиво Лос Чанкас
21
Хосе Карвальо
ВР
28
Sais Santibanez
ЦЗ
29
Nilson Loyola
ЦЗ
8
Franchesco Flores
ЦП
7
Оскар Баррето
ПВ
Главный тренер
Роберто Москера
8
D. Carabano
ЦП
1
Michael Sotillo
ВР
6
José Luján
ЦЗ
28
Dustin Rengifo
ЦП
29
Ademar Robles
ЦП
20
Diego Temoche
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Остались в запасе
21
Хосе Карвальо
ВР
28
Sais Santibanez
ЦЗ
29
Nilson Loyola
ЦЗ
8
Franchesco Flores
ЦП
7
Оскар Баррето
ПВ
Остались в запасе
8
D. Carabano
ЦП
1
Michael Sotillo
ВР
6
José Luján
ЦЗ
28
Dustin Rengifo
ЦП
29
Ademar Robles
ЦП
20
Diego Temoche
ЦФ
Главный тренер
Роберто Москера
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Статистика матча Универсидад Сесар Вальехо - Депортиво Лос Чанкас
1
2
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
9
Нарушения
12
10
Офсайды
1
0
Количество передач
387
245
Сейвы
2
9
Точность передач %
81
64
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 17 тур
Атлетико Грау
3 : 1
02.11.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 16 тур
Универсидад Сесар Вальехо
0 : 2
27.10.2024
Карлос Маннуччи
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 1
22.10.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 14 тур
Универсидад Сесар Вальехо
2 : 2
19.10.2024
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 13 тур
Спортинг Кристал
4 : 1
29.09.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 17 тур
УТ де Кахамарка
5 : 3
16.11.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 16 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 1
08.11.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Мокегуа
0 : 0
01.11.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Лос Чанкас
0 : 1
29.10.2026
Куско
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
26.10.2026
Депортиво Лос Чанкас
Информация о матче
Главный судья:
Edwin Ordonez, Peru
Стадион:
Estadio Mansiche, Trujillo
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Депортиво Лос Чанкас
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