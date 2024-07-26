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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Универсидад Сесар Вальехо - УТ де Кахамарка
Универсидад Сесар Вальехо - УТ де Кахамарка: обзор матча 26 июля 2024
Универсидад Сесар Вальехо
26.07.2024, пятница, 03:00
Перу. Лига 1, 3 тур
2 : 0
Завершен
УТ де Кахамарка
64'
P. Da Silva
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Универсидад Сесар Вальехо - УТ де Кахамарка
89'
Замена
J. Cuero
️️️️
K. Ruiz
89'
Замена
T. Cantoro
️️️️
V. Perlaza
Замена
О. Баррето
️️️️
P. Da Silva
86'
81'
Желтая карточка
K. Aparicio
Замена
E. Benítez
️️️️
G. Barreto
81'
77'
Замена
C. Fernandez
️️️️
Á. Romero
ГОЛ! 1:0!
P. Da Silva
Пас отдал
Y. Mena
64'
36'
Замена
P. Paulo Requena
️️️️
Á. Ojeda
31'
Желтая карточка
Á. Ojeda
Желтая карточка
G. Perea
31'
Желтая карточка
J. Madrid
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Универсидад Сесар Вальехо
21
Хосе Карвальо
ВР
20
Johan Madrid
ЦЗ
6
Geisson Perea
ЦЗ
88
Josepmir Ballón
ЦП
22
Frank Ysique
ЦП
20
Jairo Vélez
(К)
ЦП
7
Pierre Da Silva
ЦП
5
Carlos Ascues
ЦФ
17
Yorleys Mena
ЦФ
Главный тренер
Роберто Москера
УТ де Кахамарка
1
Patrick Zubczuk
(К)
ВР
4
Koichi Aparicio
ЦЗ
6
Ángel Ojeda
ЦП
27
Mario Otazú
ЦП
20
Ángel Romero
ЦП
10
Joel Sánchez
ЦП
20
Jimmy Pérez
ЦП
77
Kevin Ruiz
ЦП
9
Victor Perlaza
ЦФ
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
Универсидад Сесар Вальехо
1
Carlos Grados
ВР
22
Карлос Кабельо
ЦЗ
29
Nilson Loyola
ЦЗ
88
Gerson Barreto
ЦП
33
Edgar Benítez
ЦП
8
Franchesco Flores
ЦП
7
Оскар Баррето
ПВ
17
Osnar Noronha
ЦФ
УТ де Кахамарка
3
Jonathan Medina
ВР
22
Jefferson Portales
ЦЗ
25
Pedro Paulo Requena
ЦЗ
17
Carlos Fernandez
ЦЗ
30
Maycol Infante
ЦП
7
Jose Cuero
ЦП
8
Tiago Cantoro
ЦФ
2-4-2
21
Карвальо
20
6
88
20
7
22
17
5
1-5-1-1
1
4
27
10
20
77
20
6
9
88
88
33
33
7
7
Баррето
7
Баррето
7
6
25
25
6
20
17
17
20
77
7
7
77
9
8
8
9
Остались в запасе
Универсидад Сесар Вальехо
УТ де Кахамарка
1
Carlos Grados
ВР
22
Карлос Кабельо
ЦЗ
29
Nilson Loyola
ЦЗ
8
Franchesco Flores
ЦП
17
Osnar Noronha
ЦФ
Главный тренер
Роберто Москера
3
Jonathan Medina
ВР
22
Jefferson Portales
ЦЗ
30
Maycol Infante
ЦП
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
Остались в запасе
1
Carlos Grados
ВР
22
Карлос Кабельо
ЦЗ
29
Nilson Loyola
ЦЗ
8
Franchesco Flores
ЦП
17
Osnar Noronha
ЦФ
Остались в запасе
3
Jonathan Medina
ВР
22
Jefferson Portales
ЦЗ
30
Maycol Infante
ЦП
Главный тренер
Роберто Москера
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
Статистика матча Универсидад Сесар Вальехо - УТ де Кахамарка
2
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
9
10
Офсайды
3
1
Количество передач
542
274
Сейвы
0
2
Точность передач %
83
67
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 17 тур
Атлетико Грау
3 : 1
02.11.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 16 тур
Универсидад Сесар Вальехо
0 : 2
27.10.2024
Карлос Маннуччи
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 1
22.10.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 14 тур
Универсидад Сесар Вальехо
2 : 2
19.10.2024
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 13 тур
Спортинг Кристал
4 : 1
29.09.2024
Универсидад Сесар Вальехо
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
УТ де Кахамарка
5 : 3
16.11.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 16 тур
Спорт Бойз
0 : 0
08.11.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 15 тур
УТ де Кахамарка
2 : 3
02.11.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 14 тур
Кахамарка
1 : 3
28.10.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 13 тур
УТ де Кахамарка
1 : 2
23.10.2026
Мельгар
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Legario, Peru
Стадион:
Estadio Mansiche, Trujillo
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Универсидад Сесар Вальехо
УТ де Кахамарка
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