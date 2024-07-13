Протокол Универсидад Сесар Вальехо - Альянса
Составы команд
Остались в запасе
Универсидад Сесар Вальехо
Альянса
Статистика матча Универсидад Сесар Вальехо - Альянса
Всего ударов по воротам
5
14
Количество передач
364
355
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Перу. Лига 1, 17 тур
02.11.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 16 тур
Универсидад Сесар Вальехо
27.10.2024
Перу. Лига 1, 15 тур
22.10.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 14 тур
Универсидад Сесар Вальехо
19.10.2024
Перу. Лига 1, 13 тур
29.09.2024
Универсидад Сесар Вальехо