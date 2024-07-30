Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Перу. Лига 1
Спорт Уанкайо - Универсидад Сесар Вальехо
Спорт Уанкайо - Универсидад Сесар Вальехо: обзор матча 30 июля 2024
Спорт Уанкайо
30.07.2024, вторник, 23:00
Перу. Лига 1, 4 тур
1 : 0
Завершен
Универсидад Сесар Вальехо
54'
L. Cano
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спорт Уанкайо - Универсидад Сесар Вальехо
89'
Желтая карточка
E. Benítez
Замена
A. Edwin Gómez
️️️️
L. Cano
80'
75'
Замена
О. Баррето
️️️️
F. Ysique
75'
Замена
К. Кабельо
️️️️
G. Barreto
75'
Замена
E. Benítez
️️️️
A. Rodríguez
70'
Замена
O. Noronha
️️️️
P. Da Silva
ГОЛ! 1:0!
L. Cano
Пас отдал
M. Lliuya
54'
Замена
R. Huaccha
️️️️
L. Benites
46'
45'
+5
Желтая карточка
Y. Mena
Желтая карточка
R. Salcedo
45'
+1
32'
Замена
M. Ganoza
️️️️
G. Perea
25'
Желтая карточка
A. Rodríguez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Уанкайо
88
Joel Pinto
ВР
17
Luis Garro
ЦЗ
3
Diego Minaya
ЦЗ
4
Guti
ЦЗ
2
Hugo Ángeles
ЦЗ
11
Carlos Ross
ЦП
5
Jose Meza
ЦП
22
Ricardo Salcedo
(К)
ЦП
10
Marcos Lliuya
ЦП
96
Luis Benites
ЦП
9
Lucas Cano
ЦФ
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Универсидад Сесар Вальехо
21
Хосе Карвальо
ВР
15
Jose Bolivar
ЦЗ
6
Geisson Perea
ЦЗ
20
Johan Madrid
ЦЗ
7
Pierre Da Silva
ЦП
20
Jairo Vélez
(К)
ЦП
93
Arley Rodríguez
ЦП
22
Frank Ysique
ЦП
88
Gerson Barreto
ЦП
17
Yorleys Mena
ЦФ
5
Carlos Ascues
ЦФ
Главный тренер
Роберто Москера
Спорт Уанкайо
33
Otávio Gut
ЦЗ
24
Ángel Pérez
ЦЗ
7
Alexi Edwin Gómez
ЦЗ
4
Juan Barreda
ЦЗ
8
Javier Núñez
ЦП
29
Carlos Jimenez
ЦП
27
Matías Pérez García
ЦП
28
Jean Deza
ЦФ
19
Ronal Huaccha
ЦФ
Универсидад Сесар Вальехо
1
Carlos Grados
ВР
38
Dennis Perez
ЦЗ
22
Карлос Кабельо
ЦЗ
3
Manuel Ganoza
ЦЗ
29
Nilson Loyola
ЦЗ
8
Franchesco Flores
ЦП
33
Edgar Benítez
ЦП
7
Оскар Баррето
ПВ
17
Osnar Noronha
ЦФ
4-5-1
88
17
4
2
3
5
22
10
96
11
9
3-5-2
21
Карвальо
15
6
20
7
93
22
88
20
5
17
9
7
7
9
96
19
19
96
88
22
Кабельо
22
Кабельо
88
6
3
3
6
93
33
33
93
22
7
Баррето
7
Баррето
22
7
17
17
7
Остались в запасе
Спорт Уанкайо
Универсидад Сесар Вальехо
33
Otávio Gut
ЦЗ
24
Ángel Pérez
ЦЗ
4
Juan Barreda
ЦЗ
8
Javier Núñez
ЦП
29
Carlos Jimenez
ЦП
27
Matías Pérez García
ЦП
28
Jean Deza
ЦФ
Главный тренер
Вильмар Валенсия
1
Carlos Grados
ВР
38
Dennis Perez
ЦЗ
29
Nilson Loyola
ЦЗ
8
Franchesco Flores
ЦП
Главный тренер
Роберто Москера
Остались в запасе
33
Otávio Gut
ЦЗ
24
Ángel Pérez
ЦЗ
4
Juan Barreda
ЦЗ
8
Javier Núñez
ЦП
29
Carlos Jimenez
ЦП
27
Matías Pérez García
ЦП
28
Jean Deza
ЦФ
Остались в запасе
1
Carlos Grados
ВР
38
Dennis Perez
ЦЗ
29
Nilson Loyola
ЦЗ
8
Franchesco Flores
ЦП
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Главный тренер
Роберто Москера
Статистика матча Спорт Уанкайо - Универсидад Сесар Вальехо
1
3
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
11
12
Офсайды
4
3
Количество передач
425
284
Сейвы
0
5
Точность передач %
81
72
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Матчи команд
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 1/2 финала
Спорт Уанкайо
- : -
29.11.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Уанкайо
4 : 1
22.11.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 16 тур
Сьенсиано
1 : 2
08.11.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Уанкайо
2 : 0
02.11.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 14 тур
Хуан Пабло II
2 : 0
27.10.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 13 тур
Спорт Уанкайо
4 : 1
24.10.2026
Альянса Атлетико
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 17 тур
Атлетико Грау
3 : 1
02.11.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 16 тур
Универсидад Сесар Вальехо
0 : 2
27.10.2024
Карлос Маннуччи
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 1
22.10.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 14 тур
Универсидад Сесар Вальехо
2 : 2
19.10.2024
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 13 тур
Спортинг Кристал
4 : 1
29.09.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Информация о матче
Главный судья:
Michael Espinoza, Peru
Стадион:
Estadio Huancayo, Huancayo
Новости команд
Все
Спорт Уанкайо
Универсидад Сесар Вальехо
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+