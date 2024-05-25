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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Универсидад Сесар Вальехо - Атлетико Грау
Универсидад Сесар Вальехо - Атлетико Грау: обзор матча 25 мая 2024
Универсидад Сесар Вальехо
25.05.2024, суббота, 04:30
Перу. Лига 1, 17 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Грау
53'
J. Vélez
73'
Y. Mena
37'
E. Rodas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Универсидад Сесар Вальехо - Атлетико Грау
Желтая карточка
E. Benítez
90'
+5
Замена
G. Barreto
️️️️
P. Da Silva
90'
+2
88'
Замена
R. Sandoval
️️️️
E. Rodas
81'
Замена
F. Oncoy
️️️️
D. Soto
81'
Замена
N. Figueroa
️️️️
M. Da Luz
Замена
E. Benítez
️️️️
O. Noronha
75'
ГОЛ! 2:1!
Y. Mena
Пас отдал
J. Vélez
73'
70'
Замена
F. Rojas
️️️️
J. Martin Rostaing
ГОЛ! 1:1!
J. Vélez
53'
52'
Желтая карточка
A. Ampuero
Желтая карточка
P. Da Silva
40'
37'
ГОЛ! 0:1!
E. Rodas
Пас отдал
N. Bandiera
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Универсидад Сесар Вальехо
1
Carlos Grados
ВР
29
Nilson Loyola
ЦЗ
20
Johan Madrid
ЦЗ
5
Alec Deneumostier
ЦЗ
20
Jairo Vélez
(К)
ЦП
22
Frank Ysique
ЦП
88
Josepmir Ballón
ЦП
7
Pierre Da Silva
ЦП
17
Osnar Noronha
ЦФ
17
Yorleys Mena
ЦФ
5
Carlos Ascues
ЦФ
Главный тренер
Роберто Москера
Атлетико Грау
1
Patricio Álvarez
(К)
ВР
27
Rodrigo Tapia
ЦЗ
6
Alvaro Ampuero
ЦЗ
6
Elsar Rodas
ЦЗ
28
Jeremy Martin Rostaing
ЦЗ
77
Mauro Da Luz
ЦП
80
Piero Vivanco
ЦП
10
Paulo De La Cruz
ЦП
5
Rafael Guarderas
ЦП
88
Diego Soto
ЦП
11
Neri Bandiera
ЦФ
Главный тренер
Анхель Комиссо
Универсидад Сесар Вальехо
21
Хосе Карвальо
ВР
22
Карлос Кабельо
ЦЗ
6
Geisson Perea
ЦЗ
33
Edgar Benítez
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
88
Gerson Barreto
ЦП
8
Franchesco Flores
ЦП
17
Stefano Olaya
ЦП
Атлетико Грау
21
Alvaro Reynoso
ВР
13
Daniel Franco
ЦЗ
20
Anthony Rosell
ЦЗ
16
Fabio Rojas
ЦЗ
17
Jherson Reyes
ЦЗ
14
Luis Alvarez
ЦП
13
Freddy Oncoy
ЦП
17
Ray Sandoval
ЦП
18
Nicolás Figueroa
ЦФ
3-4-3
1
29
20
5
20
88
7
22
5
17
17
4-5-1
1
6
6
28
27
77
10
5
88
80
11
17
33
33
17
7
88
88
7
28
16
16
28
88
13
13
88
6
17
17
6
77
18
18
77
Остались в запасе
Универсидад Сесар Вальехо
Атлетико Грау
21
Хосе Карвальо
ВР
22
Карлос Кабельо
ЦЗ
6
Geisson Perea
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
8
Franchesco Flores
ЦП
17
Stefano Olaya
ЦП
Главный тренер
Роберто Москера
21
Alvaro Reynoso
ВР
13
Daniel Franco
ЦЗ
20
Anthony Rosell
ЦЗ
17
Jherson Reyes
ЦЗ
14
Luis Alvarez
ЦП
Главный тренер
Анхель Комиссо
Остались в запасе
21
Хосе Карвальо
ВР
22
Карлос Кабельо
ЦЗ
6
Geisson Perea
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
8
Franchesco Flores
ЦП
17
Stefano Olaya
ЦП
Остались в запасе
21
Alvaro Reynoso
ВР
13
Daniel Franco
ЦЗ
20
Anthony Rosell
ЦЗ
17
Jherson Reyes
ЦЗ
14
Luis Alvarez
ЦП
Главный тренер
Роберто Москера
Главный тренер
Анхель Комиссо
Статистика матча Универсидад Сесар Вальехо - Атлетико Грау
2
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
7
Офсайды
2
2
Количество передач
374
328
Сейвы
3
0
Точность передач %
75
73
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 17 тур
Атлетико Грау
3 : 1
02.11.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 16 тур
Универсидад Сесар Вальехо
0 : 2
27.10.2024
Карлос Маннуччи
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 1
22.10.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 14 тур
Универсидад Сесар Вальехо
2 : 2
19.10.2024
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 13 тур
Спортинг Кристал
4 : 1
29.09.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Мокегуа
2 : 1
16.11.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 16 тур
Атлетико Грау
3 : 0
06.11.2026
Куско
Перу. Лига 1, 15 тур
Атлетико Грау
1 : 3
01.11.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 14 тур
Сьенсиано
3 : 0
29.10.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 13 тур
Атлетико Грау
1 : 1
23.10.2026
АДТ
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Zamora, Peru
Стадион:
Estadio Mansiche, Trujillo
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Атлетико Грау
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