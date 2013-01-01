Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
4
9
10
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
21
4
5
66
24
42
67
30
19
5
6
42
24
18
62
30
18
8
4
44
18
26
62
30
14
10
6
44
25
19
52
30
15
5
10
37
21
16
50
30
15
5
10
47
28
19
50
29
13
9
7
42
29
13
48
30
10
10
10
31
33
-2
40
30
11
5
14
36
45
-9
38
30
10
7
13
26
36
-10
37
30
10
4
16
26
44
-18
34
30
9
5
16
25
41
-16
32
31
7
5
19
32
57
-25
26
30
6
6
18
22
52
-30
24
30
5
9
16
17
34
-17
24
30
6
5
19
22
48
-26
23
Команда
1
2
5
6
7
11
12
13
14
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
1
2
30
14
16
37
15
11
2
2
34
10
24
35
15
11
2
2
36
10
26
35
15
10
2
3
23
8
15
32
15
9
4
2
20
6
14
31
15
8
7
0
27
10
17
31
15
8
3
4
18
14
4
27
15
7
6
2
20
11
9
27
15
8
2
5
19
17
2
26
15
7
2
6
15
16
-1
23
15
6
3
6
12
18
-6
21
15
6
2
7
20
22
-2
20
15
6
2
7
17
21
-4
20
15
5
3
7
19
22
-3
18
15
3
3
9
10
19
-9
12
15
1
7
7
6
15
-9
10
Команда
1
2
3
5
8
10
11
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
2
3
32
14
18
32
15
9
4
2
24
12
12
31
15
7
4
4
12
10
2
25
14
6
3
5
22
18
4
21
15
6
3
6
17
15
2
21
15
6
2
7
15
22
-7
20
15
5
3
7
14
13
1
18
15
5
3
7
16
23
-7
18
15
4
3
8
11
18
-7
15
15
4
2
9
11
19
-8
14
15
2
8
5
12
16
-4
14
15
3
2
10
11
28
-17
11
15
2
4
9
8
22
-14
10
16
2
2
12
13
35
-22
8
15
0
3
12
10
34
-24
3
15
0
3
12
5
27
-22
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире