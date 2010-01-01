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    Шахтер Донецк - таблица

    Город Донецк
    Дивизион Украина-Премьер-Лига
    Сайт shakhtar.com/
    Стадион Арена-Львов
    Тренер Игор Йовичевич
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шахтер Дн 16 12 3 1 43:12 +31 39
    2. Днепр-1 16 11 3 2 33:13 +20 36
    3. Заря 17 10 4 3 38:25 +13 34
    4. Динамо К 16 9 3 4 23:14 +9 30
    5. Александрия 16 7 6 3 29:25 +4 27
    6. Колос 17 6 5 6 15:19 -4 23
    7. Кривбасс 17 6 3 8 12:19 -7 21
    8. Металлист 1925 17 4 8 5 17:28 -11 20
    9. Ворскла 17 5 4 8 22:25 -3 19
    10. Ингулец 15 5 4 6 15:17 -2 19
    11. Верес 17 5 3 9 20:25 -5 18
    12. Рух 16 4 5 7 19:24 -5 17
    13. Металлист 17 4 4 9 17:27 -10 16
    14. Черноморец Од 17 3 6 8 14:22 -8 15
    15. Минай 17 3 6 8 12:21 -9 15
    16. Львов 16 3 3 10 11:24 -13 12
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шахтер Дн 9 6 3 0 19:8 +11 21
    2. Днепр-1 8 6 1 1 16:5 +11 19
    3. Заря 8 5 3 0 21:12 +9 18
    4. Александрия 9 5 3 1 20:13 +7 18
    5. Динамо К 10 5 3 2 14:8 +6 18
    6. Колос 8 4 2 2 9:6 +3 14
    7. Кривбасс 9 4 2 3 6:8 -2 14
    8. Ингулец 7 4 0 3 7:6 +1 12
    9. Ворскла 8 3 2 3 9:8 +1 11
    10. Металлист 1925 9 3 2 4 10:20 -10 11
    11. Рух 9 2 3 4 12:13 -1 9
    12. Львов 7 2 1 4 7:12 -5 7
    13. Минай 8 1 3 4 5:10 -5 6
    14. Черноморец Од 9 1 3 5 5:13 -8 6
    15. Металлист 7 1 2 4 6:13 -7 5
    16. Верес 7 0 2 5 6:13 -7 2
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шахтер Дн 7 6 0 1 24:4 +20 18
    2. Днепр-1 8 5 2 1 17:8 +9 17
    3. Заря 9 5 1 3 17:13 +4 16
    4. Верес 10 5 1 4 14:12 +2 16
    5. Динамо К 6 4 0 2 9:6 +3 12
    6. Металлист 10 3 2 5 11:14 -3 11
    7. Черноморец Од 8 2 3 3 9:9 0 9
    8. Александрия 7 2 3 2 9:12 -3 9
    9. Минай 9 2 3 4 7:11 -4 9
    10. Колос 9 2 3 4 6:13 -7 9
    11. Металлист 1925 8 1 6 1 7:8 -1 9
    12. Рух 7 2 2 3 7:11 -4 8
    13. Ворскла 9 2 2 5 13:17 -4 8
    14. Кривбасс 8 2 1 5 6:11 -5 7
    15. Ингулец 8 1 4 3 8:11 -3 7
    16. Львов 9 1 2 6 4:12 -8 5
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