Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|16
|12
|3
|1
|43:12
|+31
|39
|2.
|Днепр-1
|16
|11
|3
|2
|33:13
|+20
|36
|3.
|Заря
|17
|10
|4
|3
|38:25
|+13
|34
|4.
|Динамо К
|16
|9
|3
|4
|23:14
|+9
|30
|5.
|Александрия
|16
|7
|6
|3
|29:25
|+4
|27
|6.
|Колос
|17
|6
|5
|6
|15:19
|-4
|23
|7.
|Кривбасс
|17
|6
|3
|8
|12:19
|-7
|21
|8.
|Металлист 1925
|17
|4
|8
|5
|17:28
|-11
|20
|9.
|Ворскла
|17
|5
|4
|8
|22:25
|-3
|19
|10.
|Ингулец
|15
|5
|4
|6
|15:17
|-2
|19
|11.
|Верес
|17
|5
|3
|9
|20:25
|-5
|18
|12.
|Рух
|16
|4
|5
|7
|19:24
|-5
|17
|13.
|Металлист
|17
|4
|4
|9
|17:27
|-10
|16
|14.
|Черноморец Од
|17
|3
|6
|8
|14:22
|-8
|15
|15.
|Минай
|17
|3
|6
|8
|12:21
|-9
|15
|16.
|Львов
|16
|3
|3
|10
|11:24
|-13
|12
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|9
|6
|3
|0
|19:8
|+11
|21
|2.
|Днепр-1
|8
|6
|1
|1
|16:5
|+11
|19
|3.
|Заря
|8
|5
|3
|0
|21:12
|+9
|18
|4.
|Александрия
|9
|5
|3
|1
|20:13
|+7
|18
|5.
|Динамо К
|10
|5
|3
|2
|14:8
|+6
|18
|6.
|Колос
|8
|4
|2
|2
|9:6
|+3
|14
|7.
|Кривбасс
|9
|4
|2
|3
|6:8
|-2
|14
|8.
|Ингулец
|7
|4
|0
|3
|7:6
|+1
|12
|9.
|Ворскла
|8
|3
|2
|3
|9:8
|+1
|11
|10.
|Металлист 1925
|9
|3
|2
|4
|10:20
|-10
|11
|11.
|Рух
|9
|2
|3
|4
|12:13
|-1
|9
|12.
|Львов
|7
|2
|1
|4
|7:12
|-5
|7
|13.
|Минай
|8
|1
|3
|4
|5:10
|-5
|6
|14.
|Черноморец Од
|9
|1
|3
|5
|5:13
|-8
|6
|15.
|Металлист
|7
|1
|2
|4
|6:13
|-7
|5
|16.
|Верес
|7
|0
|2
|5
|6:13
|-7
|2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|7
|6
|0
|1
|24:4
|+20
|18
|2.
|Днепр-1
|8
|5
|2
|1
|17:8
|+9
|17
|3.
|Заря
|9
|5
|1
|3
|17:13
|+4
|16
|4.
|Верес
|10
|5
|1
|4
|14:12
|+2
|16
|5.
|Динамо К
|6
|4
|0
|2
|9:6
|+3
|12
|6.
|Металлист
|10
|3
|2
|5
|11:14
|-3
|11
|7.
|Черноморец Од
|8
|2
|3
|3
|9:9
|0
|9
|8.
|Александрия
|7
|2
|3
|2
|9:12
|-3
|9
|9.
|Минай
|9
|2
|3
|4
|7:11
|-4
|9
|10.
|Колос
|9
|2
|3
|4
|6:13
|-7
|9
|11.
|Металлист 1925
|8
|1
|6
|1
|7:8
|-1
|9
|12.
|Рух
|7
|2
|2
|3
|7:11
|-4
|8
|13.
|Ворскла
|9
|2
|2
|5
|13:17
|-4
|8
|14.
|Кривбасс
|8
|2
|1
|5
|6:11
|-5
|7
|15.
|Ингулец
|8
|1
|4
|3
|8:11
|-3
|7
|16.
|Львов
|9
|1
|2
|6
|4:12
|-8
|5