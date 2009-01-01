Турниры:
Украина. Премьер-лига (2022/2023)
|9 тур
|28 февраля, вторник
|16:00
|Минай
|1:4
|Шахтер
|15 тур
|23 ноября, среда
|15:00
|Шахтер
|3:2
|Ворскла
|14 тур
|19 ноября, суббота
|14:00
|Днепр-1
|2:1
|Шахтер
|13 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:00
|Шахтер
|2:2
|Заря
|12 тур
|9 ноября, среда
|16:00
|Верес
|0:2
|Шахтер
|11 тур
|5 ноября, суббота
|16:00
|Шахтер
|3:0
|Ингулец
|10 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Шахтер
|2:2
|Александрия
|8 тур
|19 октября, среда
|17:00
|Шахтер
|3:0
|Колос
|7 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Шахтер
|3:1
|Динамо
|6 тур
|8 октября, суббота
|15:00
|Львов
|Шахтер
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Перенесен на неопределенный срок
|5 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Металлист
|1:6
|Шахтер
|4 тур
|10 сентября, суббота
|17:00
|Шахтер
|2:1
|Черноморец
|3 тур
|2 сентября, пятница
|17:00
|Рух
|0:1
|Шахтер
|2 тур
|28 августа, воскресенье
|15:00
|Шахтер
|1:0
|Кривбасс
|1 тур
|23 августа, вторник
|13:00
|Шахтер
|0:0
|Металлист 1925