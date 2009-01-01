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    Шахтер - результаты

    Город Донецк
    Дивизион Украина-Премьер-Лига
    Сайт shakhtar.com/
    Стадион Арена-Львов
    Тренер Игор Йовичевич
    Турниры:
    Украина. Премьер-лига (2022/2023)
    9 тур
    		28 февраля, вторник 16:00 Минай 1:4 Шахтер
    15 тур
    		23 ноября, среда 15:00 Шахтер 3:2 Ворскла
    14 тур
    		19 ноября, суббота 14:00 Днепр-1 2:1 Шахтер
    13 тур
    		13 ноября, воскресенье 16:00 Шахтер 2:2 Заря
    12 тур
    		9 ноября, среда 16:00 Верес 0:2 Шахтер
    11 тур
    		5 ноября, суббота 16:00 Шахтер 3:0 Ингулец
    10 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Шахтер 2:2 Александрия
    8 тур
    		19 октября, среда 17:00 Шахтер 3:0 Колос
    7 тур
    		16 октября, воскресенье 17:00 Шахтер 3:1 Динамо
    6 тур
    		8 октября, суббота 15:00 Львов Шахтер
    Перенесен на неопределенный срок
    5 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Металлист 1:6 Шахтер
    4 тур
    		10 сентября, суббота 17:00 Шахтер 2:1 Черноморец
    3 тур
    		2 сентября, пятница 17:00 Рух 0:1 Шахтер
    2 тур
    		28 августа, воскресенье 15:00 Шахтер 1:0 Кривбасс
    1 тур
    		23 августа, вторник 13:00 Шахтер 0:0 Металлист 1925
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