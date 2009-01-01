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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Шахтер
Результаты
€ 160,70 млн
Шахтер Донецк - результаты матчей
Донецк
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Арена-Львов
Сайт:
http://shakhtar.com/
Тренер:
Арда Туран
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Лига Европы. Квалификация 2020/2021
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Украина. Премьер-Лига. 2015/2016
Лига чемпионов. 2014/2015
Украина. Кубок. 2014/2015
Украина. Премьер-Лига. 2014/2015
Суперкубок Украины. 2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Объединенный Суперкубок. 2014
Товарищеские матчи. 2014
Украина. Кубок. 2013/2014
Лига чемпионов. 2013/2014
Украина. Премьер-Лига. 2013/2014
Суперкубок Украины. 2013
Турнир четырех. 2013
Copa del Sol. 2013
Товарищеские матчи. 2013
Matchworld Cup. 2013
Украина. Кубок. 2012/2013
Лига чемпионов. 2012/2013
Украина. Премьер-Лига. 2012/2013
Суперкубок Украины. 2012
Товарищеские матчи. 2012
Copa del Sol. 2012
Украина. Датагруп Кубок. 2011/2012
Лига Чемпионов. 2011/2012
Товарищеские матчи. 2011
Украина. Премьер-Лига. 2011/2012
Украина. Суперкубок. Финал 2011
Украина. Датагруп Кубок. Финал 2010/2011
Copa del Sol. Финал 2011
Copa del Sol. 2011
Кубок Дубая. матч за 5-е место 2011
Кубок Дубая. 2011
Украина. Датагруп Кубок. 2010/2011
Лига Чемпионов. 2010/2011
Украина. Премьер-Лига. 2010/2011
Суперкубок Украины. Финал 2010
Товарищеские матчи. 2010
Copa del Sol. Финал 2010
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Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Датагруп Кубок Украины. 2009/2010
Лига Чемпионов. 2009/2010
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Кубок УЕФА. 2008/2009
Кубок Содружества. 2009
Кубок Украины. 2008/2009
Лига Чемпионов. 2008/2009
Чемпионат Украины. 2008/2009
Суперкубок Украины. 2008
Кубок Украины. Финал 2007/2008
Кубок Первого Канала. Финал 2008
Кубок Первого Канала. 2008
Лига Чемпионов. 2007/2008
Чемпионат Украины. 2007/2008
Суперкубок Украины. Финал 2007/2008
Кубок Первого Канала. 2007
03.11 | 20:45
Шахтер
0 : 1
Спортинг
21.10 | 22:00
Интер
1 : 0
Шахтер
14.10 | 22:00
Шахтер
3 : 1
АЕК
10.09 | 19:45
ПСВ
1 : 1
Шахтер
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