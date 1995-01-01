- 24 февраля
- 14:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с «Бетисом», «Ференцварош» – с «Байером» и другие пары 12
- 01:52 Лига Европы. «Шахтер» обыграл «Ренн» по пенальти и пробился в 1/8 финала 1
- 17 февраля
- 09:34 Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
- 16 февраля
- 22:47 Лига Европы. «Рома» проиграла «Зальцбургу», «Шахтер» победил «Ренн», ничья «Аякса» и «Униона»
- 14 февраля
- 18:42 «Крылья Советов»: «Мы тренировались с «Шахтeром» на соседних полях, конфликтов не было»
- 15:40 «Шахтер» отказался заселяться в один отель с московским «Динамо» 9
- 12 февраля
- 16:58 Видео Мудрик – игроку «Шахтера»: «Да, «Челси» нужен защитник вместо Кукурельи. Только не выкладывайте это видео» 11
- 11:49 Срна: «У «Шахтера» еще много новых Мудриков» 1
- 09:56 Срна: «После трансфера Мудрика в «Челси» украинцев будут больше уважать в Европе. Мы могли продать его дороже» 1
- 9 февраля
- 07:45 Футболист «Шахтера» ударил россиянина в турецком отеле
- 7 февраля
- 07:52 Аленичев: «Цена Мудрика – максимум 50 миллионов. Платить 100 за игрока из Украины – перебор» 2
- 6 февраля
- 17:48 Чанов рассказал, кто сильнее – «Зенит» или «Шахтер» 5
- 1 февраля
- 09:19 Фото Игрок сборной Украины перешел в «Интер» Майами Бекхэма
- 30 января
- 07:50 «Интер Майами» близок к подписанию защитника сборной Украины
- 29 января
- 15:31 Фото «Лестер» арендовал форварда «Шахтера»
- 26 января
- 09:51 «Шахтер» отклонил улучшенное предложение «Брайтона» по Матвиенко 2
- 24 января
- 23:21 Клуб АПЛ предложил 11 миллионов за украинца Матвиенко. «Шахтер» хочет 30 миллионов 1
- 23 января
- 12:42 Клуб АПЛ хочет купить защитника «Шахтера» Матвиенко 1
- 19 января
- 10:50 Уткин оценил переход Мудрика в «Челси» за 70+30 миллионов 7
- 18 января
- 14:40 «Шахтер» получит 30 миллионов бонусов за Мудрика, если украинец выиграет «Золотой мяч», а «Челси» – АПЛ и Лигу чемпионов (The Athletic) 3
- 17 января
- 23:53 Гендиректор «Шахтера»: «Не уверен, что Мудрик перешел бы в «Челси», если бы клубом управлял Абрамович» 3
- 13:40 В «Шахтере» рассказали, при каких условиях получат бонусы от «Челси» за Мудрика
- 16 января
- 23:56 «Всегда мечтал вернуться». Ракицкий – о переходе в «Шахтер» 2
- 19:13 Фото «Шахтер» объявил о возвращении Ракицкого 25
- 12:40 Фото Переход Мудрика – в топ-5 самых дорогих зимних трансферов в истории 3
- 15 января
- 18:31 Трансфер Мудрика – рекордная продажа для украинского футбола 12
- 17:42 Фото «Челси» объявил о трансфере Мудрика. Контракт до 2031 года 6
- 17:07 Фото Мудрик прибыл на «Стэмфорд Бридж» 1
- 15:29 «Челси» представит Мудрика сегодня на матче с «Кристал Пэлас» 1