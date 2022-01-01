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Украинская Премьер-лига 2026/2027
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€ 160,70 млн
Шахтер Донецк - новости команды
Донецк
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Арена-Львов
Сайт:
http://shakhtar.com/
Тренер:
Арда Туран
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Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Спортинга» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Шахтер» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Премьер-лига: шансы «Шахтера» и «Оболони» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Лига чемпионов. Крупная победа «Реала», поражение «Шахтера» и другие результаты
21 октября
«Интер» – «Шахтер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 октября 2026
21 октября
«Интер» – «Шахтер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 21 октября 2026
20 октября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Шахтера» на победу в матче 3-го тура
20 октября
«Шахтер» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Шахтер» – «Колос»: кто победит в матче 9 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
16 октября
Лига чемпионов. «Астон Вилла» унизила «Фенербахче», «Шахтер» обыграл АЕК Николича и другие результаты
14 октября
1
«Шахтер» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Шахтер» – «АЕК»: кто победит в матче 2 тура Лиги чемпионов 2026/2027
13 октября
«Верес» – «Шахтер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 октября 2026
9 октября
«Верес» – «Шахтер»: устоит ли сенсационный середняк против машины Турана?
8 октября
Экс-игрок сборной Бразилии отказался от участия в прощальном матче Вагнера Лава
22 сентября
5
«Шахтер» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2026
20 сентября
«Шахтер» – «ЛНЗ»: кто победит в матче 7-го тура Премьер-лиги 2026/2027
19 сентября
«Шахтер» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2026
14 сентября
«Шахтер» – «Черноморец Одесса»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Украины 2026/2027
13 сентября
Лига чемпионов. «Шахтер» начал турнир с ничьей (1:1)
10 сентября
«ПСВ» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2026
10 сентября
Где смотреть матч «ПСВ» – «Шахтер»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
9 сентября
«ПСВ» – «Шахтер»: кто победит в матче 1 тура Лиги чемпионов 2026/2027
9 сентября
Трансляция
«Карпаты» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Карпаты» – «Шахтер»: кто победит в матче 5-го тура Премьер-лиги 2026/2027
4 сентября
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5
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