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    Шахтер - состав

    Город Донецк
    Дивизион Украина-Премьер-Лига
    Сайт shakhtar.com/
    Стадион Арена-Львов
    Тренер Игор Йовичевич
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    81 Трубин Анатолий Украина Вра 21 10 0 0 0 0 € 11 млн.
    30 Пятов Андрей Украина Вра 38 1 0 0 0 0 € 0.5 млн.
    25 Матвиенко Николай Украина Защ 26 11 0 1 0 0 € 11 млн.
    14 Михайличенко Богдан Украина Защ 25 10 1 2 1 0 € 2.5 млн.
    77 Бондарь Валерий Украина Защ 24 10 1 0 2 0 € 4 млн.
    23 Тэйлор Лукас Бразилия Защ 27 9 1 1 0 1 € 1 млн.
    38 Кривцов Сергей Украина Защ 31 7 0 0 0 0 € 2 млн.
    26 Конопля Ефим Украина Защ 23 5 1 0 2 0 € 4 млн.
    44 Ракицкий Ярослав Украина Защ 34 1 0 0 0 0 € 3 млн.
    15 Корниенко Виктор Украина Защ 24 1 0 0 0 0 € 2.5 млн.
    61 Судаков Георгий Украина Пол 20 12 2 4 1 0 € 6 млн.
    6 Степаненко Тарас Украина Пол 33 10 1 1 2 0 € 5 млн.
    29 Назарина Егор Украина Пол 25 9 0 0 0 0 € 1.2 млн.
    15 Бондаренко Артем Украина Пол 22 9 2 1 2 0 € 4 млн.
    17 Джурасек Невен Хорватия Пол 24 7 0 1 0 0 € 1 млн.
    27 Очеретко Олег Украина Пол 19 6 1 0 1 0 € 0.5 млн.
    16 Крыськив Дмитрий Украина Пол 22 6 2 0 0 0 € 1 млн.
    7 Тотовицкий Андрей Украина Пол 30 1 0 0 0 0 € 0.8 млн.
    45 Сикан Даниил Украина Нап 21 11 8 0 1 0 € 2 млн.
    23 Траоре Лассина Буркина Фасо Нап 22 10 1 2 3 0 -
    15 Мудрик Михаил Украина Нап 22 10 5 6 2 1 € 40 млн.
    34 Петряк Иван Украина Нап 28 9 0 0 1 0 € 1.5 млн.
    11 Зубков Александр Украина Нап 26 6 2 1 0 0 € 2.5 млн.
    9 Швед Марьян Украина Нап 25 2 1 0 0 0 € 1.2 млн.
    20 Топалов Дмитрий Украина Нап 24 2 0 0 0 0 € 0.4 млн.
    1 Шевченко Алексей Украина Вра 31 10 0 0 0 0 -
    19 Кулаков Андрей Украина Нап 23 11 6 0 3 0 € 0.6 млн.
    Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 8, нападающих: 8
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