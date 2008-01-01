Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|81
|Трубин Анатолий
|Вра
|21
|10
|0
|0
|0
|0
|€ 11 млн.
|30
|Пятов Андрей
|Вра
|38
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.5 млн.
|25
|Матвиенко Николай
|Защ
|26
|11
|0
|1
|0
|0
|€ 11 млн.
|14
|Михайличенко Богдан
|Защ
|25
|10
|1
|2
|1
|0
|€ 2.5 млн.
|77
|Бондарь Валерий
|Защ
|24
|10
|1
|0
|2
|0
|€ 4 млн.
|23
|Тэйлор Лукас
|Защ
|27
|9
|1
|1
|0
|1
|€ 1 млн.
|38
|Кривцов Сергей
|Защ
|31
|7
|0
|0
|0
|0
|€ 2 млн.
|26
|Конопля Ефим
|Защ
|23
|5
|1
|0
|2
|0
|€ 4 млн.
|44
|Ракицкий Ярослав
|Защ
|34
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 3 млн.
|15
|Корниенко Виктор
|Защ
|24
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 2.5 млн.
|61
|Судаков Георгий
|Пол
|20
|12
|2
|4
|1
|0
|€ 6 млн.
|6
|Степаненко Тарас
|Пол
|33
|10
|1
|1
|2
|0
|€ 5 млн.
|29
|Назарина Егор
|Пол
|25
|9
|0
|0
|0
|0
|€ 1.2 млн.
|15
|Бондаренко Артем
|Пол
|22
|9
|2
|1
|2
|0
|€ 4 млн.
|17
|Джурасек Невен
|Пол
|24
|7
|0
|1
|0
|0
|€ 1 млн.
|27
|Очеретко Олег
|Пол
|19
|6
|1
|0
|1
|0
|€ 0.5 млн.
|16
|Крыськив Дмитрий
|Пол
|22
|6
|2
|0
|0
|0
|€ 1 млн.
|7
|Тотовицкий Андрей
|Пол
|30
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.8 млн.
|45
|Сикан Даниил
|Нап
|21
|11
|8
|0
|1
|0
|€ 2 млн.
|23
|Траоре Лассина
|Нап
|22
|10
|1
|2
|3
|0
|-
|15
|Мудрик Михаил
|Нап
|22
|10
|5
|6
|2
|1
|€ 40 млн.
|34
|Петряк Иван
|Нап
|28
|9
|0
|0
|1
|0
|€ 1.5 млн.
|11
|Зубков Александр
|Нап
|26
|6
|2
|1
|0
|0
|€ 2.5 млн.
|9
|Швед Марьян
|Нап
|25
|2
|1
|0
|0
|0
|€ 1.2 млн.
|20
|Топалов Дмитрий
|Нап
|24
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.4 млн.
|1
|Шевченко Алексей
|Вра
|31
|10
|0
|0
|0
|0
|-
|19
|Кулаков Андрей
|Нап
|23
|11
|6
|0
|3
|0
|€ 0.6 млн.
Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 8, нападающих: 8