- 15 января 2020
- 00:58 Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала 1
- 1 марта 2018
- 10:17 Покеттино раскритиковал систему видеоповторов 9
- 06:08 Беспроигрышная серия «Тоттенэма» на «Уэмбли» достигла 13 матчей 1
- 00:41 Кубок Англии. «Тоттенхэм» в переигровке разгромил «Рочдейл», Льоренте оформил хет-трик 3
- 19 февраля 2018
- 00:14 Видео Моура — о дебюте за «Тоттенхэм»: «Я счастлив — мой первый матч, мой первый гол»
- 00:05 Покеттино: «Ничья с «Рочдейлом»? В Кубке Англии творится магия» 1
- 18 февраля 2018
- 20:55 Кубок Англии. «Тоттенхэм» упустил победу над «Рочдейлом» 6
- 17 февраля 2018
- 23:16 «Челси» в 1/4 финала Кубка Англии сыграет с «Лестером», «Манчестер Юнайтед» – с «Брайтоном» 1
- 16 февраля 2018
- 18:55 Покеттино заявил, что матч с «Рочдейлом» будет сложнее, чем с «Ювентусом»
- 9 ноября 2016
- 23:04 Фото Клуб третьего английского дивизиона внес в заявку пятилетнего смертельно больного мальчика 14