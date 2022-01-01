Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. Вторая лига
Команды
Рочдейл
Состав
€ 1,10 млн
Рочдейл - состав команды
Рочдейл
Англия. Вторая лига
Стадион:
Спортлэнд
Сайт:
http://www.rochdaleafc.co.uk
Тренер:
Кейт Хилл
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
20
Sam Waller
Вра
-
1
Nils Ramming
Вра
-
44
Флинт Эден
Защ
37
€ 0.025 млн
6
Эбанкс-Лэнделл Этан
Защ
33
-
27
Билонго Брайант
Защ
25
-
22
Daniel Moss
Защ
-
26
Sam Sherring
Защ
-
3
Kaiden Wilson
Защ
-
13
Tobi Adebayo-Rowling
Защ
-
2
Charlie Tasker
Защ
-
5
Laurence Maguire
Защ
-
17
Адико Баба
Пол
23
€ 0.3 млн
7
Алларахия Тэррин
Пол
29
€ 0.05 млн
4
Ист Райан
Пол
28
-
21
Kane Taylor
Пол
-
39
Браун Даджон
Нап
21
€ 0.4 млн
18
Смит Джонни
Нап
29
€ 0.175 млн
35
Патерсон Джейми
Нап
34
€ 0.15 млн
10
Родни Деванте
Нап
28
-
7
Cian Hayes
Нап
-
8
Harvey Gilmour
Нап
-
33
Sam Beckwith
Нап
-
19
Luke Hannant
Нап
-
11
Zain Silcott-Duberry
Нап
-
40
Ian Henderson
Нап
-
45
Glenn Middleton
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 4, нападающих: 11
Главные новости
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
3
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
2
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
5
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+