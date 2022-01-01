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Рочдейл
Расписание
€ 1,10 млн
Рочдейл - расписание матчей
Рочдейл
Англия. Вторая лига
Стадион:
Спортлэнд
Сайт:
http://www.rochdaleafc.co.uk
Тренер:
Кейт Хилл
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
14.11 | 18:00
Рочдейл
- : -
Йорк Сити
21.11 | 18:00
Нортгемптон Таун
- : -
Рочдейл
28.11 | 18:00
Рочдейл
- : -
Барнет
01.12 | 22:45
Челтенхэм
- : -
Рочдейл
12.12 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Рочдейл
19.12 | 18:00
Рочдейл
- : -
Бристоль Роверс
26.12 | 18:00
Ротерхэм
- : -
Рочдейл
29.12 | 22:45
Рочдейл
- : -
Солфорд Сити
01.01 | 18:00
Рочдейл
- : -
Честерфилд
09.01 | 18:00
Бристоль Роверс
- : -
Рочдейл
16.01 | 18:00
Рочдейл
- : -
Крю Александра
19.01 | 22:45
Гримсби Таун
- : -
Рочдейл
23.01 | 18:00
Аккрингтон Стэнли
- : -
Рочдейл
30.01 | 18:00
Рочдейл
- : -
Порт Вейл
06.02 | 18:00
Рочдейл
- : -
Колчестер Юнайтед
09.02 | 22:45
Шрусбери Таун
- : -
Рочдейл
13.02 | 18:00
Гиллинхэм
- : -
Рочдейл
18.02 | 23:00
Рочдейл
- : -
Уолсолл
27.02 | 18:00
Йорк Сити
- : -
Рочдейл
06.03 | 18:00
Рочдейл
- : -
Ньюпорт Каунти
13.03 | 18:00
Кроули Таун
- : -
Рочдейл
20.03 | 18:00
Рочдейл
- : -
Нортгемптон Таун
26.03 | 18:00
Честерфилд
- : -
Рочдейл
29.03 | 17:00
Рочдейл
- : -
Ротерхэм
03.04 | 17:00
Солфорд Сити
- : -
Рочдейл
10.04 | 17:00
Рочдейл
- : -
Эксетер Сити
13.04 | 21:45
Рочдейл
- : -
Транмер
17.04 | 14:30
Олдхэм
- : -
Рочдейл
24.04 | 17:00
Рочдейл
- : -
Флитвуд
27.04 | 21:45
Суиндон Таун
- : -
Рочдейл
01.05 | 17:00
Барнет
- : -
Рочдейл
08.05 | 17:00
Рочдейл
- : -
Челтенхэм
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