Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
6
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
42
25
9
8
73
40
33
84
42
21
19
2
57
27
30
82
42
24
10
8
63
35
28
82
42
22
12
8
73
47
26
78
42
21
9
12
65
40
25
72
42
15
16
11
61
58
3
61
42
16
12
14
55
51
4
60
42
16
11
15
42
44
-2
59
42
15
12
15
41
41
0
57
42
15
11
16
48
42
6
56
42
12
18
12
44
49
-5
54
42
12
17
13
54
55
-1
53
42
14
11
17
49
53
-4
53
42
14
9
19
55
65
-10
51
42
11
16
15
48
56
-8
49
42
13
9
20
51
64
-13
48
42
11
15
16
41
48
-7
48
42
11
12
19
41
60
-19
45
42
12
8
22
42
53
-11
44
42
10
11
21
37
59
-22
41
42
8
14
20
41
66
-25
38
42
9
9
24
55
83
-28
36
Команда
2
3
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
15
4
2
44
21
23
49
21
14
6
1
36
14
22
48
21
14
3
4
42
18
24
45
21
12
5
4
36
16
20
41
21
11
7
3
32
15
17
40
21
11
7
3
36
21
15
40
21
10
8
3
29
15
14
38
21
10
7
4
33
20
13
37
21
9
9
3
20
12
8
36
21
9
9
3
31
22
9
36
21
10
6
5
24
17
7
36
21
10
5
6
28
21
7
35
21
9
5
7
31
25
6
32
21
9
5
7
28
25
3
32
21
9
4
8
29
27
2
31
21
7
9
5
23
18
5
30
21
7
8
6
35
32
3
29
21
8
5
8
21
20
1
29
21
7
7
7
20
22
-2
28
21
7
7
7
31
33
-2
28
21
6
4
11
20
26
-6
22
21
5
5
11
30
37
-7
20
Команда
1
2
3
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
13
3
5
31
20
11
42
21
11
6
4
31
22
9
39
21
7
13
1
21
13
8
34
21
9
4
8
29
24
5
31
21
7
8
6
29
26
3
29
21
7
7
7
20
21
-1
28
21
5
9
7
19
23
-4
24
21
5
9
7
21
31
-10
24
21
5
9
7
28
38
-10
24
21
6
5
10
18
27
-9
23
21
6
4
11
22
27
-5
22
21
5
5
11
19
30
-11
20
21
5
4
12
24
40
-16
19
21
5
3
13
19
27
-8
18
21
4
6
11
21
32
-11
18
21
4
5
12
22
37
-15
17
21
4
4
13
25
46
-21
16
21
2
7
12
17
34
-17
13
21
3
4
14
17
37
-20
13
21
2
7
12
13
35
-22
13
21
2
6
13
21
36
-15
12
21
1
7
13
10
33
-23
10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире