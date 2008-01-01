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Рекреативо
Результаты
Рекреативо - результаты матчей
Уэльва
Стадион:
Нуэво Коломбино
Сайт:
http://www.recreativohuelva.com/
Тренер:
Хуан Мануэль Павон
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Таблица
Испания. Кубок. 2023/2024
Испания. Кубок. 2022/2023
Испания. Кубок. 2019/2020
Испания. Сегунда. 2014/2015
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Испания. Кубок. 2013/2014
Испания. Кубок. 2010/2011
Испания. Кубок. 2009/2010
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Примера. 2008/2009
Испания. Примера. 2007/2008
07.06 | 19:00
Рекреативо
2 : 0
Барселона Б
31.05 | 19:00
Осасуна
2 : 0
Рекреативо
23.05 | 17:00
Рекреативо
3 : 1
Сабадель
20.05 | 21:00
Рекреативо
1 : 0
Леганес
16.05 | 21:00
Лас-Пальмас
3 : 0
Рекреативо
09.05 | 19:00
Рекреативо
0 : 3
Вальядолид
03.05 | 22:00
Мирандес
2 : 1
Рекреативо
26.04 | 19:00
Рекреативо
0 : 3
Жирона
18.04 | 22:30
Альбасете
3 : 1
Рекреативо
12.04 | 17:00
Рекреативо
0 : 1
Понферрадина
05.04 | 19:15
Нумансия
1 : 2
Рекреативо
28.03 | 20:15
Рекреативо
0 : 1
Бетис
22.03 | 19:00
Спортинг
1 : 1
Рекреативо
14.03 | 22:00
Рекреативо
1 : 1
Тенерифе
08.03 | 23:00
Алькоркон
1 : 1
Рекреативо
01.03 | 18:00
Рекреативо
1 : 0
Расинг
22.02 | 18:00
Луго
2 : 1
Рекреативо
14.02 | 20:15
Рекреативо
0 : 0
Мальорка
07.02 | 22:00
Льягостера
1 : 0
Рекреативо
01.02 | 19:00
Рекреативо
0 : 0
Алавес
24.01 | 20:15
Сарагоса
2 : 0
Рекреативо
18.01 | 19:00
Барселона Б
3 : 1
Рекреативо
10.01 | 20:15
Рекреативо
1 : 1
Осасуна
04.01 | 19:00
Сабадель
1 : 0
Рекреативо
21.12 | 20:15
Леганес
2 : 0
Рекреативо
13.12 | 22:00
Рекреативо
2 : 4
Лас-Пальмас
07.12 | 20:15
Вальядолид
1 : 0
Рекреативо
30.11 | 19:00
Рекреативо
0 : 1
Мирандес
23.11 | 19:00
Жирона
2 : 0
Рекреативо
16.11 | 20:15
Рекреативо
4 : 1
Альбасете
09.11 | 19:00
Понферрадина
3 : 3
Рекреативо
02.11 | 20:15
Рекреативо
0 : 3
Нумансия
25.10 | 20:15
Бетис
3 : 2
Рекреативо
19.10 | 14:00
Рекреативо
1 : 1
Спортинг
11.10 | 23:00
Тенерифе
0 : 2
Рекреативо
05.10 | 19:00
Рекреативо
2 : 1
Алькоркон
27.09 | 20:15
Расинг
3 : 0
Рекреативо
20.09 | 18:00
Рекреативо
0 : 0
Луго
13.09 | 20:15
Мальорка
1 : 2
Рекреативо
06.09 | 18:00
Рекреативо
2 : 0
Льягостера
31.08 | 23:00
Алавес
0 : 0
Рекреативо
23.08 | 21:00
Рекреативо
0 : 0
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