Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
20
8
2
70
29
41
68
30
20
6
4
81
25
56
66
30
17
6
7
55
29
26
57
30
14
6
10
53
49
4
48
30
13
7
10
36
38
-2
46
30
10
11
9
45
40
5
41
30
10
8
12
39
43
-4
38
30
11
5
14
34
40
-6
38
30
9
10
11
39
42
-3
37
30
9
8
13
43
42
1
35
30
9
8
13
46
57
-11
35
30
10
5
15
35
54
-19
35
30
8
8
14
38
63
-25
32
30
8
7
15
40
56
-16
31
30
8
4
18
29
58
-29
28
30
5
11
14
37
55
-18
26
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
17
6
11
12
5
3
1
1
6
4
2
10
5
2
1
2
8
7
1
7
5
1
1
3
5
9
-4
4
5
0
4
1
4
8
-4
4
5
1
1
3
3
9
-6
4
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
14
1
0
54
7
47
43
15
10
4
1
36
14
22
34
15
10
2
3
32
13
19
32
15
8
3
4
18
13
5
27
15
6
4
5
27
25
2
22
15
5
6
4
25
21
4
21
15
5
6
4
21
23
-2
21
15
4
8
3
22
17
5
20
15
5
5
5
25
22
3
20
15
5
5
5
23
20
3
20
15
6
2
7
19
25
-6
20
15
6
2
7
15
21
-6
20
15
6
1
8
22
23
-1
19
15
5
4
6
24
26
-2
19
15
5
2
8
15
21
-6
17
15
4
4
7
22
29
-7
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
12
1
11
9
3
2
0
1
5
4
1
6
2
0
2
0
2
2
0
2
2
0
1
1
0
1
-1
1
3
0
1
2
3
7
-4
1
2
0
0
2
2
4
-2
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
4
1
34
15
19
34
15
8
2
5
26
24
2
26
15
7
4
4
23
16
7
25
15
6
5
4
27
18
9
23
15
5
6
4
20
18
2
21
15
6
3
6
19
19
0
21
15
5
4
6
18
25
-7
19
15
5
3
7
16
23
-7
18
15
5
2
8
17
25
-8
17
15
3
7
5
21
19
2
16
15
4
3
8
18
27
-9
15
15
4
3
8
16
29
-13
15
15
4
2
9
21
36
-15
14
15
3
2
10
17
40
-23
11
15
2
2
11
14
37
-23
8
15
0
7
8
13
29
-16
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
3
3
7
2
1
1
0
1
0
1
4
2
1
0
1
5
5
0
3
2
1
0
1
2
2
0
3
3
1
0
2
3
8
-5
3
3
0
2
1
2
6
-4
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире