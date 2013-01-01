Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Понте-Прета - турнирная таблица

Кампинас
Стадион:
Мойсес Лукарелли
Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Коринтианс
2
Палмейрас
3
Сантос
4
Гремио
5
Крузейро
6
Васко да Гама
7
Фламенго
8
Атлетико Минейро
9
Шапекоэнсе
10
Ботафого
11
Атлетико Паранаэнсе
12
Баия
13
Сан-Паулу
14
Флуминенсе
15
Спорт Ресифи
16
Аваи
17
Витория
18
Коритиба
19
Понте-Прета
20
Атлетико Гойяненсе
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
21
9
8
50
30
20
72
38
19
6
13
61
45
16
63
38
17
12
9
42
32
10
63
38
18
8
12
55
36
19
62
38
15
12
11
47
39
8
57
38
15
11
12
40
47
-7
56
38
15
11
12
49
38
11
56
38
14
12
12
52
49
3
54
38
15
9
14
47
49
-2
54
38
14
11
13
45
42
3
53
38
14
9
15
45
43
2
51
38
13
11
14
50
48
2
50
38
13
11
14
48
49
-1
50
38
11
14
13
50
53
-3
47
38
12
9
17
46
58
-12
45
38
10
13
15
29
48
-19
43
38
11
10
17
50
58
-8
43
38
11
10
17
42
51
-9
43
38
10
9
19
37
52
-15
39
38
9
9
20
38
56
-18
36
Команда
1
Коринтианс
2
Сантос
3
Палмейрас
4
Фламенго
5
Сан-Паулу
6
Баия
7
Гремио
8
Крузейро
9
Васко да Гама
10
Ботафого
11
Понте-Прета
12
Шапекоэнсе
13
Атлетико Паранаэнсе
14
Спорт Ресифи
15
Флуминенсе
16
Коритиба
17
Атлетико Минейро
18
Аваи
19
Атлетико Гойяненсе
20
Витория
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
12
5
2
32
15
17
41
19
12
4
3
25
12
13
40
19
12
3
4
35
16
19
39
19
10
6
3
32
13
19
36
19
9
8
2
29
18
11
35
19
10
4
5
34
21
13
34
19
10
4
5
26
13
13
34
19
9
7
3
26
17
9
34
19
8
7
4
21
21
0
31
19
9
3
7
30
25
5
30
19
9
3
7
26
21
5
30
19
9
3
7
24
21
3
30
19
8
5
6
29
20
9
29
19
7
7
5
27
21
6
28
19
7
6
6
27
24
3
27
19
7
5
7
21
18
3
26
19
7
4
8
27
27
0
25
19
5
9
5
15
20
-5
24
19
4
5
10
18
23
-5
17
19
3
5
11
22
31
-9
14
Команда
1
Коринтианс
2
Атлетико Минейро
3
Витория
4
Гремио
5
Васко да Гама
6
Палмейрас
7
Шапекоэнсе
8
Ботафого
9
Крузейро
10
Сантос
11
Атлетико Паранаэнсе
12
Фламенго
13
Флуминенсе
14
Аваи
15
Атлетико Гойяненсе
16
Коритиба
17
Спорт Ресифи
18
Баия
19
Сан-Паулу
20
Понте-Прета
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
9
4
6
18
15
3
31
19
7
8
4
25
22
3
29
19
8
5
6
28
27
1
29
19
8
4
7
29
23
6
28
19
7
4
8
19
26
-7
25
19
7
3
9
26
29
-3
24
19
6
6
7
23
28
-5
24
19
5
8
6
15
17
-2
23
19
6
5
8
21
22
-1
23
19
5
8
6
17
20
-3
23
19
6
4
9
16
23
-7
22
19
5
5
9
17
25
-8
20
19
4
8
7
23
29
-6
20
19
5
4
10
14
28
-14
19
19
5
4
10
20
33
-13
19
19
4
5
10
21
33
-12
17
19
5
2
12
19
37
-18
17
19
3
7
9
16
27
-11
16
19
4
3
12
19
31
-12
15
19
1
6
12
11
31
-20
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
3
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
4
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
4
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
ФотоБрозович нашел новый клуб
09:42
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+