Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
5
7
10
12
13
14
15
16
17
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
21
9
8
50
30
20
72
38
19
6
13
61
45
16
63
38
17
12
9
42
32
10
63
38
18
8
12
55
36
19
62
38
15
12
11
47
39
8
57
38
15
11
12
40
47
-7
56
38
15
11
12
49
38
11
56
38
14
12
12
52
49
3
54
38
15
9
14
47
49
-2
54
38
14
11
13
45
42
3
53
38
14
9
15
45
43
2
51
38
13
11
14
50
48
2
50
38
13
11
14
48
49
-1
50
38
11
14
13
50
53
-3
47
38
12
9
17
46
58
-12
45
38
10
13
15
29
48
-19
43
38
11
10
17
50
58
-8
43
38
11
10
17
42
51
-9
43
38
10
9
19
37
52
-15
39
38
9
9
20
38
56
-18
36
Команда
2
4
6
7
8
10
11
12
14
15
16
18
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
12
5
2
32
15
17
41
19
12
4
3
25
12
13
40
19
12
3
4
35
16
19
39
19
10
6
3
32
13
19
36
19
9
8
2
29
18
11
35
19
10
4
5
34
21
13
34
19
10
4
5
26
13
13
34
19
9
7
3
26
17
9
34
19
8
7
4
21
21
0
31
19
9
3
7
30
25
5
30
19
9
3
7
26
21
5
30
19
9
3
7
24
21
3
30
19
8
5
6
29
20
9
29
19
7
7
5
27
21
6
28
19
7
6
6
27
24
3
27
19
7
5
7
21
18
3
26
19
7
4
8
27
27
0
25
19
5
9
5
15
20
-5
24
19
4
5
10
18
23
-5
17
19
3
5
11
22
31
-9
14
Команда
3
4
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
9
4
6
18
15
3
31
19
7
8
4
25
22
3
29
19
8
5
6
28
27
1
29
19
8
4
7
29
23
6
28
19
7
4
8
19
26
-7
25
19
7
3
9
26
29
-3
24
19
6
6
7
23
28
-5
24
19
5
8
6
15
17
-2
23
19
6
5
8
21
22
-1
23
19
5
8
6
17
20
-3
23
19
6
4
9
16
23
-7
22
19
5
5
9
17
25
-8
20
19
4
8
7
23
29
-6
20
19
5
4
10
14
28
-14
19
19
5
4
10
20
33
-13
19
19
4
5
10
21
33
-12
17
19
5
2
12
19
37
-18
17
19
3
7
9
16
27
-11
16
19
4
3
12
19
31
-12
15
19
1
6
12
11
31
-20
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире