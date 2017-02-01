Турниры:
Бразилия. Серия А 2017
|38 тур
|3 декабря, воскресенье
|22:00
|Васко да Гама
|2:1
|Понте-Прета
|37 тур
|26 ноября, воскресенье
|22:00
|Понте-Прета
|2:3
|Витория
|36 тур
|20 ноября, понедельник
|22:00
|Флуминенсе
|2:0
|Понте-Прета
|35 тур
|15 ноября, среда
|22:00
|Понте-Прета
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе
|34 тур
|13 ноября, понедельник
|00:01
|Коритиба
|1:1
|Понте-Прета
|33 тур
|9 ноября, четверг
|00:30
|Понте-Прета
|0:1
|Гремио
|32 тур
|5 ноября, воскресенье
|23:00
|Баия
|2:0
|Понте-Прета
|31 тур
|29 октября, воскресенье
|22:00
|Понте-Прета
|1:0
|Коринтианс
|30 тур
|23 октября, понедельник
|00:01
|Понте-Прета
|1:2
|Аваи
|29 тур
|20 октября, пятница
|01:00
|Палмейрас
|2:0
|Понте-Прета
|27 тур
|12 октября, четверг
|23:00
|Понте-Прета
|1:1
|Сантос
|28 тур
|7 октября, суббота
|22:00
|Крузейро
|2:1
|Понте-Прета
|26 тур
|3 октября, вторник
|02:00
|Понте-Прета
|1:0
|Фламенго
|25 тур
|24 сентября, воскресенье
|22:00
|Шапекоэнсе
|1:0
|Понте-Прета
|24 тур
|17 сентября, воскресенье
|03:00
|Понте-Прета
|1:3
|Атлетико Гойяненсе
|23 тур
|10 сентября, воскресенье
|01:00
|Сан-Паулу
|2:2
|Понте-Прета
|22 тур
|27 августа, воскресенье
|22:00
|Понте-Прета
|1:2
|Атлетико Минейро
|21 тур
|20 августа, воскресенье
|22:00
|Понте-Прета
|2:1
|Ботафого
|20 тур
|13 августа, воскресенье
|22:00
|Спорт Ресифи
|0:0
|Понте-Прета
|17 тур
|10 августа, четверг
|02:00
|Понте-Прета
|0:0
|Флуминенсе
|19 тур
|7 августа, понедельник
|01:00
|Понте-Прета
|0:0
|Васко да Гама
|18 тур
|3 августа, четверг
|03:00
|Витория
|3:1
|Понте-Прета
|16 тур
|24 июля, понедельник
|01:00
|Атлетико Паранаэнсе
|0:2
|Понте-Прета
|15 тур
|20 июля, четверг
|03:00
|Понте-Прета
|4:0
|Коритиба
|14 тур
|16 июля, воскресенье
|22:00
|Гремио
|3:1
|Понте-Прета
|13 тур
|13 июля, четверг
|01:30
|Понте-Прета
|0:3
|Баия
|12 тур
|9 июля, воскресенье
|01:00
|Коринтианс
|2:0
|Понте-Прета
|11 тур
|3 июля, понедельник
|01:00
|Аваи
|0:0
|Понте-Прета
|10 тур
|25 июня, воскресенье
|22:00
|Понте-Прета
|1:2
|Палмейрас
|9 тур
|23 июня, пятница
|01:30
|Понте-Прета
|1:0
|Крузейро
|8 тур
|18 июня, воскресенье
|03:00
|Сантос
|0:0
|Понте-Прета
|7 тур
|15 июня, четверг
|03:00
|Фламенго
|2:0
|Понте-Прета
|6 тур
|11 июня, воскресенье
|22:00
|Понте-Прета
|3:2
|Шапекоэнсе
|5 тур
|9 июня, пятница
|01:30
|Атлетико Гойяненсе
|3:0
|Понте-Прета
|4 тур
|4 июня, воскресенье
|22:00
|Понте-Прета
|1:0
|Сан-Паулу
|3 тур
|28 мая, воскресенье
|17:00
|Атлетико Минейро
|2:2
|Понте-Прета
|2 тур
|22 мая, понедельник
|00:00
|Ботафого
|2:0
|Понте-Прета
|1 тур
|14 мая, воскресенье
|22:00
|Понте-Прета
|4:0
|Спорт Ресифи