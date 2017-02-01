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    Понте-Прета - результаты

    Город Кампинас
    Дивизион Бразилия-Серия Б
    Стадион Мойсес Лукарелли
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2017
    38 тур
    		3 декабря, воскресенье 22:00 Васко да Гама 2:1 Понте-Прета
    37 тур
    		26 ноября, воскресенье 22:00 Понте-Прета 2:3 Витория
    36 тур
    		20 ноября, понедельник 22:00 Флуминенсе 2:0 Понте-Прета
    35 тур
    		15 ноября, среда 22:00 Понте-Прета 2:1 Атлетико Паранаэнсе
    34 тур
    		13 ноября, понедельник 00:01 Коритиба 1:1 Понте-Прета
    33 тур
    		9 ноября, четверг 00:30 Понте-Прета 0:1 Гремио
    32 тур
    		5 ноября, воскресенье 23:00 Баия 2:0 Понте-Прета
    31 тур
    		29 октября, воскресенье 22:00 Понте-Прета 1:0 Коринтианс
    30 тур
    		23 октября, понедельник 00:01 Понте-Прета 1:2 Аваи
    29 тур
    		20 октября, пятница 01:00 Палмейрас 2:0 Понте-Прета
    27 тур
    		12 октября, четверг 23:00 Понте-Прета 1:1 Сантос
    28 тур
    		7 октября, суббота 22:00 Крузейро 2:1 Понте-Прета
    26 тур
    		3 октября, вторник 02:00 Понте-Прета 1:0 Фламенго
    25 тур
    		24 сентября, воскресенье 22:00 Шапекоэнсе 1:0 Понте-Прета
    24 тур
    		17 сентября, воскресенье 03:00 Понте-Прета 1:3 Атлетико Гойяненсе
    23 тур
    		10 сентября, воскресенье 01:00 Сан-Паулу 2:2 Понте-Прета
    22 тур
    		27 августа, воскресенье 22:00 Понте-Прета 1:2 Атлетико Минейро
    21 тур
    		20 августа, воскресенье 22:00 Понте-Прета 2:1 Ботафого
    20 тур
    		13 августа, воскресенье 22:00 Спорт Ресифи 0:0 Понте-Прета
    17 тур
    		10 августа, четверг 02:00 Понте-Прета 0:0 Флуминенсе
    19 тур
    		7 августа, понедельник 01:00 Понте-Прета 0:0 Васко да Гама
    18 тур
    		3 августа, четверг 03:00 Витория 3:1 Понте-Прета
    16 тур
    		24 июля, понедельник 01:00 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Понте-Прета
    15 тур
    		20 июля, четверг 03:00 Понте-Прета 4:0 Коритиба
    14 тур
    		16 июля, воскресенье 22:00 Гремио 3:1 Понте-Прета
    13 тур
    		13 июля, четверг 01:30 Понте-Прета 0:3 Баия
    12 тур
    		9 июля, воскресенье 01:00 Коринтианс 2:0 Понте-Прета
    11 тур
    		3 июля, понедельник 01:00 Аваи 0:0 Понте-Прета
    10 тур
    		25 июня, воскресенье 22:00 Понте-Прета 1:2 Палмейрас
    9 тур
    		23 июня, пятница 01:30 Понте-Прета 1:0 Крузейро
    8 тур
    		18 июня, воскресенье 03:00 Сантос 0:0 Понте-Прета
    7 тур
    		15 июня, четверг 03:00 Фламенго 2:0 Понте-Прета
    6 тур
    		11 июня, воскресенье 22:00 Понте-Прета 3:2 Шапекоэнсе
    5 тур
    		9 июня, пятница 01:30 Атлетико Гойяненсе 3:0 Понте-Прета
    4 тур
    		4 июня, воскресенье 22:00 Понте-Прета 1:0 Сан-Паулу
    3 тур
    		28 мая, воскресенье 17:00 Атлетико Минейро 2:2 Понте-Прета
    2 тур
    		22 мая, понедельник 00:00 Ботафого 2:0 Понте-Прета
    1 тур
    		14 мая, воскресенье 22:00 Понте-Прета 4:0 Спорт Ресифи
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