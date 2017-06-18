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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Понте-Прета
Сантос - Понте-Прета: обзор матча 18 июня 2017
Сантос
18.06.2017, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
0 : 0
Завершен
Понте-Прета
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Статистика матча Сантос - Понте-Прета
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0
0
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0
0
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
- : -
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
11.10.2026
Сантос
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 38 тур
Васко да Гама
2 : 1
03.12.2017
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 37 тур
Понте-Прета
2 : 3
26.11.2017
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
2 : 0
20.11.2017
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 35 тур
Понте-Прета
2 : 1
15.11.2017
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Коритиба
1 : 1
13.11.2017
Понте-Прета
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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Сантос
Понте-Прета
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
20:30
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
09:27
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Отцу Неймара дали неожиданную должность в «Сантосе»
7 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
20:30
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
09:27
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Отцу Неймара дали неожиданную должность в «Сантосе»
7 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Жо забил седьмой гол в 12 матчах чемпионата Бразилии
2017.07.09 07:15
5
Раванелли стал игроком «Ахмата»
2017.06.20 15:02
22
«Ахмат» может пополниться хавбеком «Понте-Преты» Раванелли
2017.06.13 23:22
8
ЦСКА интересуется 21-летним бразильцем Клайсоном
2017.02.12 13:03
19
«Наполи» объявил о подписании бразильского вингера за 515 тысяч
2017.01.13 00:45
2
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