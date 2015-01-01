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Понферрадина
Результаты
€ 1 млн
Понферрадина - результаты матчей
Понферра
Стадион:
Эль Торалин
Сайт:
http://www.sdponferradina.com
Тренер:
Хосе Мануэль Диас
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
Испания. Кубок. 2025/2026
Испания. Кубок. 2024/2025
Испания. Кубок. 2023/2024
Испания. Кубок. 2022/2023
Испания. Кубок. 2021/2022
Испания. Кубок. 2020/2021
Испания. Кубок. 2017/2018
Испания. Кубок. 2015/2016
Испания. Сегунда. 2015/2016
Испания. Сегунда. 2014/2015
Испания. Кубок. 2012/2013
Испания. Кубок. 2011/2012
Испания. Кубок. 2010/2011
Испания. Кубок. 2009/2010
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Кубок. 2008/2009
04.06 | 21:30
Понферрадина
0 : 1
Жирона
29.05 | 21:00
Тенерифе
1 : 1
Понферрадина
25.05 | 21:30
Понферрадина
2 : 1
Альбасете
22.05 | 18:00
Алавес
2 : 0
Понферрадина
15.05 | 18:00
Понферрадина
2 : 1
Луго
07.05 | 19:00
Осасуна
0 : 0
Понферрадина
01.05 | 20:15
Понферрадина
1 : 1
Сарагоса
23.04 | 19:00
Леганес
3 : 0
Понферрадина
17.04 | 18:00
Понферрадина
1 : 3
Альмерия
09.04 | 19:00
Мирандес
1 : 0
Понферрадина
02.04 | 19:00
Понферрадина
1 : 0
Льягостера
26.03 | 22:15
Овьедо
3 : 0
Понферрадина
20.03 | 19:00
Понферрадина
2 : 1
Уэска
13.03 | 19:00
Химнастик
1 : 1
Понферрадина
06.03 | 19:00
Понферрадина
1 : 0
Нумансия
27.02 | 20:00
Атлетик-2
4 : 2
Понферрадина
20.02 | 22:15
Понферрадина
1 : 3
Кордоба
13.02 | 20:00
Понферрадина
0 : 0
Алькоркон
06.02 | 20:00
Вальядолид
0 : 0
Понферрадина
31.01 | 19:00
Понферрадина
0 : 2
Мальорка
24.01 | 21:15
Эльче
1 : 0
Понферрадина
17.01 | 19:00
Жирона
4 : 0
Понферрадина
10.01 | 19:00
Понферрадина
0 : 1
Тенерифе
03.01 | 19:00
Альбасете
2 : 2
Понферрадина
19.12 | 20:00
Понферрадина
0 : 1
Алавес
12.12 | 20:00
Луго
3 : 1
Понферрадина
06.12 | 14:00
Понферрадина
3 : 0
Осасуна
29.11 | 19:00
Сарагоса
2 : 0
Понферрадина
22.11 | 19:00
Понферрадина
1 : 0
Леганес
15.11 | 19:00
Альмерия
1 : 1
Понферрадина
07.11 | 20:00
Понферрадина
2 : 2
Мирандес
31.10 | 20:00
Льягостера
0 : 1
Понферрадина
25.10 | 19:00
Понферрадина
4 : 2
Овьедо
18.10 | 18:00
Уэска
1 : 1
Понферрадина
10.10 | 19:00
Понферрадина
2 : 2
Химнастик
03.10 | 19:00
Нумансия
1 : 0
Понферрадина
26.09 | 19:00
Понферрадина
1 : 0
Атлетик-2
20.09 | 20:15
Кордоба
1 : 0
Понферрадина
13.09 | 18:00
Алькоркон
1 : 0
Понферрадина
06.09 | 18:00
Понферрадина
3 : 0
Вальядолид
30.08 | 21:30
Мальорка
1 : 0
Понферрадина
23.08 | 21:30
Понферрадина
2 : 0
Эльче
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