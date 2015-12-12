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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Луго - Понферрадина
Луго - Понферрадина: обзор матча 12 декабря 2015
Луго
12.12.2015, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 17 тур
3 : 1
Завершен
Понферрадина
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Статистика матча Луго - Понферрадина
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0
0
Матчи команд
Луго
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1 : 3
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/32 финала
Луго
2 : 0
06.12.2023
Мирандес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Антониано
0 : 1
01.11.2023
Луго
Испания. Кубок, 1 раунд
Аренас
1 : 0
12.11.2022
Луго
Испания. Кубок, 2 раунд
Луго
1 : 2
16.12.2021
Мирандес
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/32 финала
Понферрадина
1 : 2
04.12.2025
Расинг
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Логроньес
1 : 3
30.10.2025
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/16 финала
Понферрадина
0 : 2
05.01.2025
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 2 раунд
Понферрадина
1 : 1
05.12.2024
Кастельон
Испания. Кубок, 1 раунд
Эскобедо
0 : 0
30.10.2024
Понферрадина
Информация о матче
Стадион:
Анчо Карро
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Луго
Понферрадина
Тренер «Сосьедада» объяснил, почему Захарян не сыграл с командой из 3-го дивизиона
2025.01.06 15:15
1
Кубок Испании. Захарян остался на скамейке запасных «Сосьедада» в матче с клубом 3-го дивизиона
2025.01.05 19:25
В «Сосьедаде» заявили о готовности Захаряна сыграть впервые в сезоне
2025.01.04 09:56
В «Сосьедаде» сообщили, когда Захарян сыграет впервые в сезоне
2024.12.22 14:58
1
Кубок Испании. «Атлетико» прошел «Луго» (3:1), Депай забил впервые с лета
2024.01.06 23:18
Кубок Испании. «Атлетико» прошел «Луго» (3:1), Депай забил впервые с лета
2024.01.06 23:18
Болельщики «Луго» во время матча с «Альбасете» кричали «Зозуля, умри»
2019.03.24 07:09
11
Вратарь «Луго» в день рождения забил гол со своей половины поля
2018.01.21 08:20
2
Тренер «Сосьедада» объяснил, почему Захарян не сыграл с командой из 3-го дивизиона
2025.01.06 15:15
1
Кубок Испании. Захарян остался на скамейке запасных «Сосьедада» в матче с клубом 3-го дивизиона
2025.01.05 19:25
В «Сосьедаде» заявили о готовности Захаряна сыграть впервые в сезоне
2025.01.04 09:56
В «Сосьедаде» сообщили, когда Захарян сыграет впервые в сезоне
2024.12.22 14:58
1
Кубок Испании. «Вильярреал» проиграл любительской команде и другие результаты
2017.10.25 23:21
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