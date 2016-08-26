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€ 400 тыс
Партизани - новости команды
Тирана
Стадион:
Эйр Албания
Сайт:
http://www.partizani.net/sq/Fillimi
Тренер:
Оргес Шехи
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Защитник ЦСКА близок к отправке в братский «Партизан»
24 января
Воробьев: «В целом дебют за основной состав «Краснодара» прошел хорошо»
2016.08.26 06:59
Лига Европы. «Краснодар» не смог обыграть «Партизани»
2016.08.25 22:23
10
Кононов: «В матче с «Партизани» проведу ротацию состава «Краснодара»
2016.08.25 06:12
11
«Партизани» – «Краснодар» будет обслуживать датская бригада арбитров
2016.08.22 15:40
Тренер «Партизани»: «У «Краснодара» хорошие нападающие»
2016.08.19 00:59
4
Гранквист: «Не сказал бы, что матч против «Партизани» был простым для нас»
2016.08.18 22:54
Кононов: «Четыре гола – это хороший задел перед ответным матчем»
2016.08.18 22:43
3
Видео
«Краснодар» – «Партизани». Все голы
2016.08.18 21:32
Лига Европы. «Краснодар» разгромил «Партизани»
2016.08.18 21:21
28
Смолов, Ари и Жоаозиньо сыграют с первых минут в поединке с «Партизани»
2016.08.18 18:48
2
«Краснодар» примет «Партизани» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы
2016.08.18 18:42
8
Кононов: «Краснодар» попал в сложную ситуацию»
2016.08.18 13:40
5
Наставник «Партизани»: «Приехали играть с энтузиазмом»
2016.08.18 08:37
1
Кононов: «Партизани» – серьезный соперник, подойдем к матчам сконцентрированными»
2016.08.05 15:29
4
«Краснодар» в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с «Партизани»
2016.08.05 14:17
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