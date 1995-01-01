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Карвальо – главный волшебник РПЛ нулевых. Мог уехать в топ-клуб, но потолстел и потух
13:51
В Госдуме удивлены, что Кузяев перешел в чемпионат Франции
1
13:50
Официально
«Спартак» нашел усиление в Примере, «Балтика» подписала обладателя Кубка Англии. Таблица трансферов РПЛ
27
13:39
Головин прокомментировал переход Кузяева в Лигу 1
13:35
Текст
Интересовал Моуринью и терял деньги на барбершопе – кто такой новичок «Спартака» Бонгонда и как он играет
10
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Все новости
13:46
Нобоа назвал сумму, которую он тратит ежемесячно
13:34
Фото
Ведущая «Матч ТВ» вышла в эфир в откровенном наряде
13:32
Фото
«Балтика» подписала экс-форварда «МЮ», который играл против Месси
1
12:54
У нового клуба Кузяева есть много общего с Петербургом: три удивительных факта
2
12:23
Бонгонда – самая дорогая продажа в 112-летней истории «Кадиса»
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12:13
Медведев: «Гавр» будет строить игру вокруг Кузяева»
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12:04
Карраскаль может перейти из ЦСКА в клуб Серии А
4
12:00
Лайв
Товарищеские матчи РПЛ LIVE: календарь и все результаты
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11:53
Вендел возвращается в расположение «Зенита» – он пропустил сборы
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11:47
Медведев: «Фернандес проходит медосмотр для «Зенита»
11:42
Кузяев с отрывом стал самым дорогим игроком «Гавра»
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11:30
Новичок «Спартака» Бонгонда обратился к фанатам клуба
11:20
Россия опустилась в таблице коэффициентов УЕФА
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11:11
Отец Кузяева объяснил переход игрока в «Гавр»
5
11:03
Думбия ответил, почему сменил ЦСКА на «Рому»
10:55
Кузяев обратился к фанатам «Зенита» после трансфера в «Гавр»
5
10:38
Фото
Кузяев перешел во французский «Гавр»
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10:36
В «Спартаке» прокомментировали трансфер Бонгонда
10:28
«Аякс» сделал выбор между Сперцяном и Захаряном
2
10:05
Фото
«Спартак» объявил о покупке Бонгонда
5
09:55
Думбия ответил, почему не выучил русский язык за пять лет в России
1
09:50
Президент «Торпедо» пробежит марафон в случае невыхода клуба в РПЛ в следующем году
2
09:50
Отстранение Промеса, причина ухода Медины из ЦСКА, откровения Малкома и другие новости
09:42
Месси ответил, когда покинет сборную Аргентины
09:31
«Зенит» готов отпустить Вендела в аренду
7
09:25
Босниец Гойкович объяснил, почему остался в «Оренбурге» после начала СВО
09:10
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Самый возрастной игрок мира продлил контракт с клубом
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08:48
Фернандес прилетел в Петербург для подписания контракта с «Зенитом»
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Партизани - расписание
Город
Тирана
Дивизион
Албания-Суперлига
Сайт
http://www.partizani.net/sq/Fillimi
Стадион
Эйр Албания
Тренер
Зоран Зекич
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Лига чемпионов (2023/2024), ответный матч
1 раунд
ответный матч
18 июля, вторник
21:00
БАТЭ
Партизани
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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