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    Партизани - расписание

    Город Тирана
    Дивизион Албания-Суперлига
    Сайт http://www.partizani.net/sq/Fillimi
    Стадион Эйр Албания
    Тренер Зоран Зекич
    Лига чемпионов (2023/2024), ответный матч
    1 раунд
    ответный матч    		 18 июля, вторник 21:00 БАТЭ Партизани
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