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Оксфорд
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€ 16 млн
Оксфорд - новости команды
Оксфорд
Англия. Первая лига
Стадион:
Кассам Стэдиум
Сайт:
http://www.oufc.co.uk
Тренер:
Карл Робинсон
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Таблица
«Оксфорд Юнайтед» – «Сандерленд»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
14 февраля
Руни могут уволить из клуба Чемпионшипа
2024.12.30 11:15
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
2023.01.10 00:53
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
2020.01.04 22:15
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
2019.12.19 00:37
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Видео
Хавбек сборной Северной Ирландии вместе с товарищем мастурбировал пьяный посреди улицы
2019.01.15 17:59
17
Кубок английской лиги. «МЮ» проиграл «Дерби Каунти» и вылетел из турнира, «Сити» разгромил «Оксфорд»
2018.09.26 00:09
15
Зинченко в матче с «Оксфордом» впервые в сезоне сыграет за «Манчестер Сити»
2018.09.25 21:42
«Халл Сити» предложил 1 миллион за хавбека «Оксфорд Юнайтед»
2017.08.11 07:28
«Оксфорд» хочет назначить Лэмпарда главным тренером
2017.06.27 23:20
Кубок Англии. «Хаддерсфилд» и «Манчестер Сити» ждет переигровка, «Миллуолл» в меньшинстве выбил из турнира «Лестер»
2017.02.18 19:55
4
Бенитес: «Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за вылет из Кубка»
2017.01.29 11:31
1
Кубок Англии. «Оксфорд» одержал победу над «Суонси»
2016.01.10 16:52
«Оксфорд» – «Суонси». Смотреть онлайн
2016.01.10 14:28
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