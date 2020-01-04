- 10 января
- 00:53 Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
- 4 января 2020
- 22:15 Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» 1
- 19 декабря 2019
- 00:37 Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
- 30 октября 2019
- 00:35 Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты 1
- 26 сентября 2019
- 00:37 «Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги 6
- 15 января 2019
- 17:59 Видео Хавбек сборной Северной Ирландии вместе с товарищем мастурбировал пьяный посреди улицы 17
- 26 сентября 2018
- 09:41 Фоден – первый игрок в истории «Манчестер Сити», родившийся в 2000-е годы и забивший гол 2
- 00:09 Кубок английской лиги. «МЮ» проиграл «Дерби Каунти» и вылетел из турнира, «Сити» разгромил «Оксфорд» 15
- 25 сентября 2018
- 21:42 Зинченко в матче с «Оксфордом» впервые в сезоне сыграет за «Манчестер Сити»
- 11 августа 2017
- 07:28 «Халл Сити» предложил 1 миллион за хавбека «Оксфорд Юнайтед»
- 27 июня 2017
- 23:20 «Оксфорд» хочет назначить Лэмпарда главным тренером
- 18 февраля 2017
- 19:55 Кубок Англии. «Хаддерсфилд» и «Манчестер Сити» ждет переигровка, «Миллуолл» в меньшинстве выбил из турнира «Лестер» 4
- 29 января 2017
- 11:31 Бенитес: «Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за вылет из Кубка» 1
- 10 января 2016
- 16:52 Кубок Англии. «Оксфорд» одержал победу над «Суонси»
- 14:28 «Оксфорд» – «Суонси». Смотреть онлайн