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Оксфорд
Расписание
€ 16 млн
Оксфорд - расписание матчей
Оксфорд
Англия. Первая лига
Стадион:
Кассам Стэдиум
Сайт:
http://www.oufc.co.uk
Тренер:
Карл Робинсон
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 17:00
Оксфорд
- : -
Кембридж Юнайтед
26.09 | 17:00
Донкастер Роверс
- : -
Оксфорд
10.10 | 14:30
Ноттс Каунти
- : -
Оксфорд
15.10 | 22:00
Мэнсфилд Таун
- : -
Оксфорд
20.10 | 21:45
Оксфорд
- : -
Уиган Атлетик
24.10 | 17:00
Оксфорд
- : -
Брэдфорд Сити
27.10 | 22:45
Оксфорд
- : -
Стокпорт Каунти
31.10 | 18:00
Барнсли
- : -
Оксфорд
04.11 | 22:45
Оксфорд
- : -
Рединг
14.11 | 18:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Оксфорд
21.11 | 18:00
Оксфорд
- : -
Уиком Уондерерс
28.11 | 18:00
Лутон Таун
- : -
Оксфорд
01.12 | 22:45
Оксфорд
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
12.12 | 18:00
Оксфорд
- : -
Блэкпул
19.12 | 18:00
Уимблдон
- : -
Оксфорд
26.12 | 18:00
Оксфорд
- : -
Плимут Аргайл
29.12 | 22:45
Бромли
- : -
Оксфорд
01.01 | 18:00
Лейтон Ориент
- : -
Оксфорд
09.01 | 15:30
Оксфорд
- : -
Уимблдон
16.01 | 18:00
Оксфорд
- : -
Мэнсфилд Таун
19.01 | 22:45
Уиган Атлетик
- : -
Оксфорд
23.01 | 18:00
Брэдфорд Сити
- : -
Оксфорд
30.01 | 18:00
Оксфорд
- : -
Барнсли
06.02 | 18:00
Рединг
- : -
Оксфорд
09.02 | 22:45
Оксфорд
- : -
Хаддерсфилд Таун
13.02 | 18:00
Оксфорд
- : -
Лестер
20.02 | 18:00
Бертон Альбион
- : -
Оксфорд
27.02 | 18:00
Оксфорд
- : -
Лутон Таун
06.03 | 18:00
Милтон Кинс Донс
- : -
Оксфорд
13.03 | 18:00
Оксфорд
- : -
Стивенидж
20.03 | 18:00
Уиком Уондерерс
- : -
Оксфорд
26.03 | 18:00
Оксфорд
- : -
Лейтон Ориент
29.03 | 17:00
Блэкпул
- : -
Оксфорд
03.04 | 17:00
Оксфорд
- : -
Бромли
10.04 | 17:00
Плимут Аргайл
- : -
Оксфорд
13.04 | 21:45
Оксфорд
- : -
Донкастер Роверс
17.04 | 17:00
Кембридж Юнайтед
- : -
Оксфорд
24.04 | 17:00
Оксфорд
- : -
Ноттс Каунти
27.04 | 21:45
Стокпорт Каунти
- : -
Оксфорд
01.05 | 17:00
Оксфорд
- : -
Питерборо Юнайтед
08.05 | 14:30
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Оксфорд
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