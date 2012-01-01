Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
12
13
15
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
21
8
5
66
35
31
71
34
18
7
9
56
39
17
61
34
16
10
8
63
49
14
58
34
14
13
7
52
41
11
55
34
15
7
12
48
45
3
52
34
14
8
12
48
37
11
50
34
14
5
15
50
52
-2
47
34
11
13
10
47
39
8
46
34
13
7
14
39
40
-1
46
34
12
10
12
42
49
-7
46
34
10
15
9
46
46
0
45
34
12
8
14
42
46
-4
44
34
10
13
11
31
46
-15
43
34
11
9
14
36
44
-8
42
34
11
7
16
40
53
-13
40
34
9
9
16
43
50
-7
36
34
6
11
17
35
51
-16
29
34
4
10
20
31
53
-22
22
Команда
6
11
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
13
2
2
38
17
21
41
17
12
2
3
35
18
17
38
17
11
1
5
37
28
9
34
17
9
5
3
25
14
11
32
17
9
5
3
30
20
10
32
17
8
7
2
36
22
14
31
17
8
7
2
24
12
12
31
17
9
4
4
23
17
6
31
17
7
6
4
28
19
9
27
17
6
8
3
26
20
6
26
17
7
5
5
23
18
5
26
17
8
2
7
23
20
3
26
17
6
7
4
14
17
-3
25
17
6
4
7
26
28
-2
22
17
6
4
7
14
21
-7
22
17
5
6
6
24
24
0
21
17
5
5
7
16
21
-5
20
17
4
5
8
17
20
-3
17
Команда
2
11
12
14
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
8
6
3
28
18
10
30
17
8
3
6
27
27
0
27
17
7
3
7
25
19
6
24
17
6
6
5
28
29
-1
24
17
6
5
6
21
21
0
23
17
6
4
7
20
23
-3
22
17
6
2
9
23
31
-8
20
17
4
8
5
19
29
-10
20
17
4
7
6
19
20
-1
19
17
4
7
6
20
26
-6
19
17
5
3
9
26
32
-6
18
17
4
6
7
17
29
-12
18
17
4
3
10
19
26
-7
15
17
4
3
10
16
23
-7
15
17
3
4
10
13
24
-11
13
17
3
3
11
12
26
-14
12
17
0
7
10
9
23
-14
7
17
0
5
12
14
33
-19
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире