Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ордуспор - турнирная таблица

Орду
Стадион:
19 июля
Сайт:
http://www.orduspor.org.tr/
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Галатасарай
2
Фенербахче
3
Бешикташ
4
Бурсаспор
5
Кайсериспор
6
Касымпаша
7
Антальяспор
8
Эскишехирспор
9
Трабзонспор
10
Газиантепспор
11
Генчлербирлиги
12
Сивасспор
13
Элазигспор
14
Акхисар Беледиеспор
15
Карабюкспор
16
Истанбул Башакшехир
17
Ордуспор
18
Мерсин Идманюрду
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
21
8
5
66
35
31
71
34
18
7
9
56
39
17
61
34
16
10
8
63
49
14
58
34
14
13
7
52
41
11
55
34
15
7
12
48
45
3
52
34
14
8
12
48
37
11
50
34
14
5
15
50
52
-2
47
34
11
13
10
47
39
8
46
34
13
7
14
39
40
-1
46
34
12
10
12
42
49
-7
46
34
10
15
9
46
46
0
45
34
12
8
14
42
46
-4
44
34
10
13
11
31
46
-15
43
34
11
9
14
36
44
-8
42
34
11
7
16
40
53
-13
40
34
9
9
16
43
50
-7
36
34
6
11
17
35
51
-16
29
34
4
10
20
31
53
-22
22
Команда
1
Галатасарай
2
Фенербахче
3
Антальяспор
4
Кайсериспор
5
Сивасспор
6
Бешикташ
7
Бурсаспор
8
Трабзонспор
9
Эскишехирспор
10
Генчлербирлиги
11
Касымпаша
12
Газиантепспор
13
Элазигспор
14
Ордуспор
15
Карабюкспор
16
Истанбул Башакшехир
17
Акхисар Беледиеспор
18
Мерсин Идманюрду
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
13
2
2
38
17
21
41
17
12
2
3
35
18
17
38
17
11
1
5
37
28
9
34
17
9
5
3
25
14
11
32
17
9
5
3
30
20
10
32
17
8
7
2
36
22
14
31
17
8
7
2
24
12
12
31
17
9
4
4
23
17
6
31
17
7
6
4
28
19
9
27
17
6
8
3
26
20
6
26
17
7
5
5
23
18
5
26
17
8
2
7
23
20
3
26
17
6
7
4
14
17
-3
25
17
6
4
7
26
28
-2
22
17
6
4
7
14
21
-7
22
17
5
6
6
24
24
0
21
17
5
5
7
16
21
-5
20
17
4
5
8
17
20
-3
17
Команда
1
Галатасарай
2
Бешикташ
3
Касымпаша
4
Бурсаспор
5
Фенербахче
6
Акхисар Беледиеспор
7
Кайсериспор
8
Газиантепспор
9
Эскишехирспор
10
Генчлербирлиги
11
Карабюкспор
12
Элазигспор
13
Истанбул Башакшехир
14
Трабзонспор
15
Антальяспор
16
Сивасспор
17
Ордуспор
18
Мерсин Идманюрду
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
8
6
3
28
18
10
30
17
8
3
6
27
27
0
27
17
7
3
7
25
19
6
24
17
6
6
5
28
29
-1
24
17
6
5
6
21
21
0
23
17
6
4
7
20
23
-3
22
17
6
2
9
23
31
-8
20
17
4
8
5
19
29
-10
20
17
4
7
6
19
20
-1
19
17
4
7
6
20
26
-6
19
17
5
3
9
26
32
-6
18
17
4
6
7
17
29
-12
18
17
4
3
10
19
26
-7
15
17
4
3
10
16
23
-7
15
17
3
4
10
13
24
-11
13
17
3
3
11
12
26
-14
12
17
0
7
10
9
23
-14
7
17
0
5
12
14
33
-19
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
3
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
4
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
ФотоБрозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
11
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
2
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+