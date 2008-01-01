Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
42
26
9
7
61
35
26
87
42
22
13
7
54
28
26
79
42
21
11
10
53
31
22
74
42
19
14
9
56
38
18
71
42
19
12
11
55
37
18
69
42
17
17
8
52
32
20
68
42
16
16
10
55
36
19
64
42
17
12
13
50
48
2
63
42
16
13
13
45
38
7
61
42
15
15
12
53
39
14
60
42
13
16
13
51
52
-1
55
42
12
18
12
48
50
-2
54
42
14
11
17
45
47
-2
53
42
14
10
18
38
42
-4
52
42
13
12
17
51
51
0
51
42
11
17
14
42
50
-8
50
42
11
16
15
46
50
-4
49
42
10
17
15
45
51
-6
47
42
12
9
21
48
61
-13
45
42
9
9
24
30
63
-33
36
42
7
13
22
50
79
-29
34
42
5
6
31
16
86
-70
21
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
19
2
0
36
7
29
59
21
15
4
2
37
12
25
49
21
13
6
2
30
12
18
45
21
12
4
5
28
14
14
40
21
10
9
2
30
22
8
39
21
10
8
3
32
15
17
38
21
10
8
3
31
14
17
38
21
9
10
2
30
15
15
37
21
9
10
2
31
17
14
37
21
10
7
4
25
14
11
37
21
9
9
3
31
17
14
36
21
10
6
5
23
17
6
36
21
10
5
6
32
21
11
35
21
9
8
4
25
21
4
35
21
9
6
6
19
14
5
33
21
8
6
7
31
29
2
30
21
8
6
7
25
23
2
30
21
7
7
7
23
21
2
28
21
7
6
8
22
25
-3
27
21
7
4
10
22
25
-3
25
21
6
7
8
35
40
-5
25
21
1
5
15
8
43
-35
8
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
9
7
5
24
16
8
34
21
9
7
5
25
17
8
34
21
10
4
7
25
21
4
34
21
7
9
5
21
18
3
30
21
7
7
7
23
22
1
28
21
7
7
7
25
28
-3
28
21
7
6
8
25
21
4
27
21
6
7
8
22
21
1
25
21
7
3
11
20
26
-6
24
21
6
5
10
28
30
-2
23
21
5
7
9
21
24
-3
22
21
4
8
9
18
25
-7
20
21
5
4
12
19
28
-9
19
21
3
9
9
26
38
-12
18
21
3
9
9
17
33
-16
18
21
2
11
8
14
22
-8
17
21
2
9
10
17
29
-12
15
21
4
3
14
23
38
-15
15
21
1
11
9
14
29
-15
14
21
4
1
16
8
43
-35
13
21
1
6
14
15
39
-24
9
21
2
3
16
8
38
-30
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире