- 28 июля 2022
- 07:31 Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
- 11 января 2018
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- 5 января 2018
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- 00:56 Кубок Испании. «Реал» разгромил «Нумансию», «Леванте» одержал волевую победу над «Эспаньолом»
- 24 октября 2017
- 22:27 Кубок Испании. «Нумансия» на последних минутах одержала волевую победу над «Малагой», «Севилья» разгромила «Картахену»