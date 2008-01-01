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Нумансия
Результаты
€ 250 тыс
Нумансия - результаты матчей
Сория
Стадион:
Лос Пайаритос
Сайт:
http://www.cdnumancia.com/
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Результаты
Расписание
Таблица
Испания. Сегунда. 2018/2019
Испания. Сегунда. 2017/2018
Испания. Сегунда. 2016/2017
Испания. Сегунда. 2015/2016
Испания. Сегунда. 2014/2015
Испания. Примера. 2008/2009
09.06 | 21:00
Нумансия
1 : 1
Лас-Пальмас
04.06 | 22:00
Сарагоса
0 : 0
Нумансия
26.05 | 00:00
Нумансия
3 : 0
Реус Депортиу
19.05 | 17:00
Овьедо
1 : 0
Нумансия
11.05 | 19:00
Нумансия
2 : 0
Алькоркон
05.05 | 19:00
Альбасете
0 : 0
Нумансия
26.04 | 22:00
Нумансия
1 : 2
Депортиво
21.04 | 13:00
Кадис
2 : 1
Нумансия
14.04 | 17:00
Нумансия
1 : 1
Мальорка
07.04 | 19:00
Химнастик
2 : 0
Нумансия
30.03 | 20:00
Нумансия
2 : 1
Гранада
24.03 | 14:00
Райо Махадаонда
4 : 0
Нумансия
18.03 | 23:00
Нумансия
1 : 1
Малага
10.03 | 20:00
Тенерифе
1 : 1
Нумансия
03.03 | 18:00
Нумансия
1 : 2
Спортинг
24.02 | 20:00
Эстремадура
0 : 1
Нумансия
17.02 | 18:00
Нумансия
1 : 1
Осасуна
10.02 | 20:00
Альмерия
1 : 0
Нумансия
02.02 | 18:00
Нумансия
3 : 0
Луго
26.01 | 20:00
Эльче
1 : 1
Нумансия
19.01 | 20:00
Нумансия
3 : 2
Кордоба
12.01 | 20:00
Реус Депортиу
1 : 1
Нумансия
07.01 | 20:00
Нумансия
2 : 3
Овьедо
23.12 | 20:00
Алькоркон
1 : 1
Нумансия
15.12 | 20:00
Нумансия
1 : 2
Альбасете
08.12 | 15:00
Депортиво
2 : 2
Нумансия
02.12 | 20:00
Нумансия
3 : 0
Химнастик
25.11 | 14:00
Мальорка
1 : 0
Нумансия
18.11 | 14:00
Нумансия
1 : 2
Райо Махадаонда
11.11 | 14:00
Гранада
0 : 0
Нумансия
03.11 | 20:00
Нумансия
2 : 0
Тенерифе
29.10 | 23:00
Малага
2 : 0
Нумансия
20.10 | 19:00
Лас-Пальмас
3 : 0
Нумансия
13.10 | 21:30
Нумансия
1 : 0
Сарагоса
06.10 | 21:00
Нумансия
1 : 0
Эстремадура
30.09 | 19:00
Осасуна
0 : 0
Нумансия
23.09 | 19:00
Нумансия
0 : 2
Альмерия
16.09 | 21:30
Спортинг
1 : 1
Нумансия
09.09 | 17:00
Нумансия
1 : 0
Эльче
01.09 | 17:00
Луго
3 : 2
Нумансия
25.08 | 20:00
Нумансия
1 : 1
Кадис
18.08 | 23:00
Кордоба
3 : 3
Нумансия
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