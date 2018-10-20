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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Лас-Пальмас - Нумансия
Лас-Пальмас - Нумансия: обзор матча 20 октября 2018
Лас-Пальмас
20.10.2018, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 10 тур
3 : 0
Завершен
Нумансия
1'
С. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Нумансия
Желтая карточка
Д. Блум
90'
+3
Желтая карточка
Д. Гарсия
67'
Желтая карточка
Д. Тимор
42'
ГОЛ! 1:0!
С. Араухо
Пас отдал
А. де ла Белья
1'
Начало матча
Статистика матча Лас-Пальмас - Нумансия
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Новости команд
Все
Лас-Пальмас
Нумансия
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
2022.07.28 07:31
Зидан: «Реал» выздоравливает»
2018.01.11 09:43
3
Кубок Испании. «Реал» не смог обыграть «Нумансию», но вышел в 1/4 финала
2018.01.11 01:21
5
Кубок Испании. «Реал» разгромил «Нумансию», «Леванте» одержал волевую победу над «Эспаньолом»
2018.01.05 00:56
Кубок Испании. «Нумансия» на последних минутах одержала волевую победу над «Малагой», «Севилья» разгромила «Картахену»
2017.10.24 22:27
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