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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Нумансия - Тенерифе
Нумансия - Тенерифе: обзор матча 03 ноября 2018
Нумансия
03.11.2018, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 12 тур
2 : 0
Завершен
Тенерифе
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Нумансия - Тенерифе
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0
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0
0
Матчи команд
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
Стадион:
Лос Пайаритос
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Нумансия
Тенерифе
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
2022.07.28 07:31
Зидан: «Реал» выздоравливает»
2018.01.11 09:43
3
Кубок Испании. «Реал» не смог обыграть «Нумансию», но вышел в 1/4 финала
2018.01.11 01:21
5
Кубок Испании. «Реал» разгромил «Нумансию», «Леванте» одержал волевую победу над «Эспаньолом»
2018.01.05 00:56
Кубок Испании. «Нумансия» на последних минутах одержала волевую победу над «Малагой», «Севилья» разгромила «Картахену»
2017.10.24 22:27
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
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