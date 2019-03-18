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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Нумансия - Малага
Нумансия - Малага: обзор матча 18 марта 2019
Нумансия
18.03.2019, понедельник, 23:00
Испания. Сегунда, 30 тур
1 : 1
Завершен
Малага
49'
Ф. Рикка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нумансия - Малага
80'
Желтая карточка
П. Торрес
80'
Желтая карточка
А. Н'Диайе
76'
Желтая карточка
И. Альехо
49'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Рикка
Начало матча
Статистика матча Нумансия - Малага
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Лос Пайаритос
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Нумансия
Малага
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
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